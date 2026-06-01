Μάλτα: Ισχυρή έκρηξη σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων - Δύο τραυματίες

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (01/06) στο εργοστάσιο πυροτεχνημάτων Ta' Lourdes στην περιοχή Maghtab, στη Μάλτα, με αποτέλεσμα δύο άνδρες να τραυματιστούν ελαφρά.

Συγκεκριμένα, η έκρηξη προήλθε από το εργοστάσιο στην οδό Triq tal-Qaghdi και ακούστηκε από απόσταση αρκετών χιλιομέτρων, ενώ προκάλεσε δονήσεις στα κτίρια σπάζοντας παράθυρα σε περιοχές της Μάλτας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του maltatoday, ένας 67χρονος και ένας 47χρονος βρίσκονταν σε χωράφια κοντά στο εργοστάσιο τη στιγμή της έκρηξης, ενώ η Αστυνομία επιβεβαίωσε ότι κανένας από τους εργαζόμενους του εργοστασίου δεν βρισκόταν στον χώρο όταν συνέβη το περιστατικό.

Στο σημείο έσπευσαν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και οι Αρχές διεξάγουν έρευνα για τα αίτια και τις συνθήκες της έκρηξης.

Περίοικοι ανέφεραν ότι άκουσαν την έκρηξη από απόσταση αρκετών χιλιομέτρων, ενώ άλλοι περιέγραψαν ότι ένιωσαν το ωστικό κύμα.

Ένα άτομο το οποίο έβγαζε βόλτα τα σκυλιά του στο Kennedy Grove εκείνη τη στιγμή, περιέγραψε την τρομακτική εμπειρία που έζησε, λέγοντας ότι «ήμουν στο Kennedy Grove με τα σκυλιά όταν άκουσα τον πρώτο κρότο. Αρχικά νόμιζα ότι ήταν μια φιάλη αερίου που εξερράγη. Στη συνέχεια, περίπου πέντε λεπτά αργότερα, ακολούθησαν άλλες τρεις εκρήξεις η μία μετά την άλλη. Οι εκρήξεις ήταν τόσο ισχυρές που ένιωσα τα μαλλιά μου να κουνιούνται από το ωστικό κύμα και όλα τα δέντρα γύρω μας να τρέμουν. Τα σκυλιά μου τρελάθηκαν εντελώς. Ποτέ στη ζωή μου δεν έχω φοβηθεί τόσο πολύ, για μια στιγμή πίστεψα πραγματικά ότι μας βομβάρδιζαν».

Η αστυνομία, η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας, οι Ένοπλες Δυνάμεις της Μάλτας και το ιατρικό προσωπικό παραμένουν στον τόπο του συμβάντος για να διασφαλίσουν την ασφάλεια της περιοχής, ενώ το κοινό καλείται να την αποφύγει.

A powerful explosion at a fireworks factory in Malta damaged residential buildings, cars, and other property in nearby areas.



There is currently no information on fatalities or injuries. pic.twitter.com/LMxHGCVPxM — NEXTA (@nexta_tv) June 1, 2026

Πηγή: ethnos.gr