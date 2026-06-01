Φίλιξ και Μπερετίνι βλέπουν... μακριά!

Είναι δύο από τους παίκτες που πλέον έχουν μεγάλες βλέψεις στο Παρίσι και σήμερα φρόντισαν να αποδείξουν ότι το αξίζουν!
Ο 25χρονος Καναδός, Νο.6 στον κόσμο, επικράτησε του Αλεχάντρο Ταμπίλο (Νο.36) με 6-3, 7-5, 6-1 και πέρασε για πρώτη φορά στα προημιτελικά του γαλλικού σλαμ, όπου θα αναμετρηθεί με τον Φλάβιο Κομπόλι. Έχει τώρα φτάσει στους «8» όλων των Grand Slam!
Ο 30χρονος Ιταλός (Νο.105), από την πλευρά του, έβαλε φρένο στον Χουάν Μανουέλ Σερούντολο (Νο.56) με 6-3, 7-6(2), 7-6(6) και επιστρέφει στους «8» μετά το 2021.
Είναι, μάλιστα, η πρώτη φορά μετά το US Open 2022 που φτάνει σε προημιτελικά Grand Slam!
Ο Ματέο θα περιμένει στην οκτάδα τον νικητή της αναμέτρησης ανάμεσα στον Φράνσις Τιάφοου και τον Ματέο Αρνάλντι.