Φίλιξ και Μπερετίνι βλέπουν... μακριά!

Φίλιξ Οζέ Αλιασίμ και Ματέο Μπερετίνι πέτυχαν «καθαρές» νίκες και έκλεισαν θέση στα προημιτελικά του Roland Garros!

Είναι δύο από τους παίκτες που πλέον έχουν μεγάλες βλέψεις στο Παρίσι και σήμερα φρόντισαν να αποδείξουν ότι το αξίζουν!

Ο 25χρονος Καναδός, Νο.6 στον κόσμο, επικράτησε του Αλεχάντρο Ταμπίλο (Νο.36) με 6-3, 7-5, 6-1 και πέρασε για πρώτη φορά στα προημιτελικά του γαλλικού σλαμ, όπου θα αναμετρηθεί με τον Φλάβιο Κομπόλι. Έχει τώρα φτάσει στους «8» όλων των Grand Slam!

Ο 30χρονος Ιταλός (Νο.105), από την πλευρά του, έβαλε φρένο στον Χουάν Μανουέλ Σερούντολο (Νο.56) με 6-3, 7-6(2), 7-6(6) και επιστρέφει στους «8» μετά το 2021.

Είναι, μάλιστα, η πρώτη φορά μετά το US Open 2022 που φτάνει σε προημιτελικά Grand Slam!

Ο Ματέο θα περιμένει στην οκτάδα τον νικητή της αναμέτρησης ανάμεσα στον Φράνσις Τιάφοου και τον Ματέο Αρνάλντι.