«Στόχος της Γαλατάσαραϊ ο Λούκα Μίτροβιτς»

Η Γαλατάσαραϊ ολοκλήρωσε την φετινή σεζόν με ήττα στο Τουρκικό πρωτάθλημα από την Μπεσίκτας και πλέον ο σύλλογος της Κωνσταντινούπολης στρέφει την προσοχή του στον σχεδιασμό της επόμενης μέρας.

Ο Βλαντιμίρ Μίτσοφ θα έχει ηγετικό ρόλο στο αθλητικό τμήμα της Γαλατασαράι, με τον πρώην παίκτη της ομάδας να έχει ήδη στην λίστα του ορισμένες περιπτώσεις παικτών.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Τουρκία η Γαλατάσαραϊ έχει βάλει στο στόχαστρο της τον Λούκα Μίτροβιτς, για να ενισχύσει την φροντ-λάιν γραμμή της. Ο Σέρβος σέντερ αγωνίζεται με την φανέλα της ΤΣΣΚΑ Μόσχας στην VTB League, όπου αυτή τη στιγμή διεκδικεί τον τίτλο στο Ρωσικό πρωτάθλημα.