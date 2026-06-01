Συνεχίζει την απεργία ο Μάικ Τζέιμς: Δεν θα αγωνιστεί ούτε στο Game 1 της Μονακό με τη Ναντέρ

Ο Μάικ Τζέιμς συνεχίζει την αποχή του από τους αγώνες της Μονακό, με τον Αμερικανό γκαρντ να μην αγωνίζεται ούτε στο Game 1 των Μονεγάσκων κόντρα στη Ναντέρ.

Τα εξωαγωνιστικά προβλήματα της Μονακό δεν έχουν τελειωμό. Ο Μάικ Τζέιμς που απείχε από το Game 2 της Μονακό απέναντι στη Μπούργκ για τα προημιτελικά του γαλλικού πρωταθλήματος συνεχίζει τη διαμαρτυρία του καθώς δεν θα αγωνιστεί ούτε στο πρώτο παιχνίδι των ημιτελικών με την Ναντέρ (1/6, 21:00).

Ο 35χρονος γκαρντ συμμετέχει κανονικά στις προπονήσεις της ομάδας, ωστόσο έχει πάρει την απόφαση να απέχει από τα παιχνίδια λόγω των οικονομικών οφειλών της προς το πρόσωπό του.

Τελευταία φορά αγωνίστηκε στις 19 Απριλίου όταν και αποβλήθηκε με δυο τεχνικές ποινές στην αναμέτρηση κόντρα στην Βιλερμπάν.