Σίτο Αλόνσο ενόψει Μπαρτσελόνα: «Θα δώσουμε τον καλύτερο μας εαυτό»

Ο προπονητής της Μούρθια, Σίτο Αλόνσο σε δηλώσεις του ενόψει των play-off και της αναμέτρησης με την Μπαρτσελόνα σημείωσε πως η ομάδα του θα δώσει το καλύτερο της εαυτό, ενώ σχολίασε και την αγωνιστική κατάσταση των Μπλαουγκράνα.

Η Μούρθια θα τεθεί αντιμέτωπει με την Μπαρτσελόνα στα προημιτελικά της ACB με το νικητή του ζευγαριού να κρίνεται στις δυο νίκες.

Αναλυτικά όσα είπε:

Για τα δυο παιχνίδια με την Μπαρτσελόνα: «Είναι μια πρόκληση για εμάς. Πρέπει αρχικά να απολαύσουμε τα πλει-οφ και να είστε σίγουροι πως θα δώσουμε τον καλύτερο μας εαυτό»

Για την αναμέτρηση της Μπαρτσελόνα με την Βαλένθια: «Η Βαλένθια παίζει σε εξαιρετικά υψηλό επίπεδο και η Μπαρτσελόνα προσπαθούσε να ανακόψει αυτόν τον ρυθμό. Αυτή την στιγμή παίζει στην μεγαλύτερη ταχύτητα από όλες τις ομάδες του ισπανικού πρωταθλήματος. Ήθελα πολύ να τερματίσουμε πίσω από την Ρεάλ Μαδρίτης. Κάναμε αρκετά καλή δουλειά καθ' όλη την διάρκεια της χρονιάς και αυτός ήταν ο στόχος μας. Θέλαμε να τερματίσουμε όσο ψηλότερο γίνεται»