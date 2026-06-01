«Ο Μπερνάντο Σίλβα ντύνεται στα "μπλαουγκράνα" »

Προ των πυλών να ολοκληρώσει μία από τις μεγαλύτερες κινήσεις του καλοκαιριού είναι η Μπαρτσελόνα, αφού ο Μπερνάντο Σίλβα βρίσκεται μια ανάσα από τη μετακόμισή του στη Βαρκελώνη.

Σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιεύματα, οι «Μπλαουγκράνα» έχουν φτάσει σε προχωρημένη συμφωνία με τον Πορτογάλο σταρ, με τις τελικές λεπτομέρειες να απομένουν για να «κλειδώσει» το deal και να πέσουν οι υπογραφές.

Ο 31χρονος μεσοεπιθετικός έφυγε από τη Μάντσεστερ Σίτι έπειτα από μια γεμάτη πορεία με τίτλους και επιτυχίες, με τον Χάνσι Φλικ να τον έχει θέσει ψηλά στη λίστα των παικτών που μπορούν να ανεβάσουν επίπεδο τη νέα Μπαρτσελόνα.

Το ίδια δημοσιεύματα από την Ισπανία κάνουν λόγο για επικείμενη ολοκλήρωση της μεταγραφής, με τους Καταλανούς να ετοιμάζονται να προσθέσουν εμπειρία, ποιότητα και προσωπικότητα στο ρόστερ τους.