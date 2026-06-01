Δεν ήταν μόνο ο Νικολαΐδης: Ο Αλαφούζος πλήρωσε το χρυσό συμβόλαιο του Γάλλου Καρλέ!

Η υπόθεση Νικολαΐδη ξετύλιξε το κουβάρι της ενίσχυσης στον ΑΟ. Όπως αποκαλύπτει σήμερα το SDNA, ο Γιάννης Αλαφούζος σε ανύποπτο χρόνο και χωρίς να επικοινωνηθεί δημόσια, ανέλαβε εξ ολοκλήρου το κόστος της κορυφαίας μεταγραφής στο ελληνικό βόλεϊ, δηλαδή του Γάλλου Τίμοθι Καρλέ!

Το SDNA ήταν αυτό που αποκάλυψε ότι ο Γιάννης Αλαφούζος κάλυψε το κόστος της μεγάλης μεταγραφής του Δημήτρη Νικολαΐδη από τον Ολυμπιακό στον Παναθηναϊκό, σε μια κίνηση που αλλάζει τις ισορροπίες στο ελληνικό πόλο (μαζί και με τις μεταγραφές των Καλογερόπουλου και Ντόλτσε).

Ωστόσο, η συνεισφορά του μεγαλομετόχου της «πράσινης» ΠΑΕ στην «Μάνα του Λόχου» δεν περιορίζεται εκεί, αφού ο Γιάννης Αλαφούζος είναι αυτός που ανέλαβε και το συμβόλαιο του Τίμοθι Καρλέ, που αποτελεί τον πιο ακριβοπληρωμένο παίκτη στο ελληνικό Πρωτάθλημα βόλεϊ.

Όταν ο Δημήτρης Ανδρεόπουλος και οι συνεργάτες του βγήκαν στην αγορά για τον παίκτη που θα κάνει την διαφορά, υπήρξαν 3-4 περιπτώσεις που βρέθηκαν ψηλά στην λίστα τους. Μια εξ αυτών ήταν και του Γερμανού Έρικ Ρερς, που κατέληξε στον Ολυμπιακό, όμως Νο.1 στόχος ήταν ο Γάλλος Τίμοθι Καρλέ. Το πρόβλημα ήταν ότι η συγκεκριμένη περίπτωση ήταν εκτός προϋπολογισμού, αφού το συμβόλαιό του φτάνει συνολικά τις 300 χιλ. ευρώ (όχι οι καθαρές απολαβές του), ποσό υψηλότερο από οποιουδήποτε άλλου αθλητή στην Volley League.

Ο Γιάννης Αλαφούζος λοιπόν κάλυψε το κόστος και αυτής της μεταγραφής και μάλιστα ενημέρωσε τους ιθύνοντες του Ερασιτέχνη πως είναι στο πλευρό τους για οτιδήποτε άλλο χρειαστεί, με στόχο να κάνει ο Παναθηναϊκός πρωταθλητισμό παντού.

Μια ένδειξη και για τα όσα έρχονται μετά την εγκατάσταση του συλλόγου στον Βοτανικό, όταν και τα έσοδα θα είναι κατά πολύ αυξημένα.