Σκανδιναβική μονομαχία στο Όσλο, ώθηση εν όψει Μουντιάλ αναζητά η Κολομβία

Με Σουηδία και Μαρόκο θα δοκιμάσει πρόσωπα και σχήματα η Νορβηγία εν όψει Μουντιάλ, αντιπάλους που επίσης θα παίξουν στην κορυφαία διοργάνωση. Φιλικό και για την Κολομβία, απέναντι στην Κόστα Ρίκα που μετά από τρεις σερί συμμετοχές θα λείψει φέτος.

Τα 4/6 τελευταία παιχνίδια της Νορβηγίας με τη Σουηδία έληξαν ισόπαλα και οι Νορβηγοί νίκησαν στα άλλα δύο, που είναι και τα πιο πρόσφατα, με τους Σουηδούς να σκοράρουν.

Η Νορβηγία πέτυχε 8 νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια στον όμιλο των προκριματικών, σημειώνοντας τα περισσότερα γκολ στη διαδικασία, 37, δηλαδή 4,6 τέρματα μέσο όρο ανά ματς. Άφησε 2η την Ιταλία, η οποία δεν μπόρεσε να προκριθεί μέσω των πλέι οφ. Ακολούθησαν δύο φιλικά, με Ολλανδία και Ελβετία. Στο πρώτο έχασε 2-1, στο άλλο έμεινε στο 0-0. Προφανώς δεν θα χρησιμοποιηθεί απόψε ο μέσος της Άρσεναλ, Όντεγκααρντ, που έπαιξε στον τελικό του Τσάμπιονς Λιγκ το Σάββατο. Η Σουηδία ήρθε τελευταία στον όμιλό της, πίσω από Ελβετία, Κόσοβο και Σλοβενία, παίρνοντας δύο βαθμούς σε έξι παιχνίδια. Στα πλέι οφ νίκησε 3-1 την Ουκρανία στη Βαλένθια και 3-2 την Πολωνία στη Στοκχόλμη και πήρε έτσι την πρόκριση για το Μουντιάλ, από το οποίο απουσίαζε το 2022. Το αποψινό ματς στο Οσλο και το εντός την Πέμπτη με την Ελλάδα είναι τα δύο φιλικά της πριν από το πρώτο της ματς στο Μεξικό, με αντίπαλο την Τυνησία. Η ισοπαλία έχει τις πιθανότητές της στο πρώτο τεστ ανάμεσα στους γείτονές της.

Η Κολομβία ηττήθηκε και στα δύο φιλικά της μέσα στο 2026, από Κροατία (1-2) και από Γαλλία (1-3). Ματς που έγιναν στις ΗΠΑ, ενώ το αποψινό θα διεξαχθεί στην Μπογκοτά. Μόνο ο 37χρονος πρώην τερματοφύλακας των Άρσεναλ και Νάπολι, Οσπίνα, αγωνίζεται στο εγχώριο πρωτάθλημα από τους κληθέντες στην αποστολή, στην οποία βρίσκονται παίκτες και από τα πέντε μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Με τέσσερα «Χ» σε έξι ματς στον όμιλο, η Κόστα Ρίκα τερμάτισε 3η, πίσω από Αϊτή και Ονδούρα, και έμεινε έτσι εκτός τελικής φάσης Μουντιάλ. Στις δύο αναμετρήσεις της το τρέχον έτος έμεινε στο 2-2 με την Ιορδανία και έχασε 5-0 από το Ιράν, παιχνίδια που έγιναν σε τουρκικό έδαφος. Ηττήθηκε στους 7/8 τελευταίους αγώνες της με την Κολομβία, με πιο πρόσφατο το 3-0 πριν από δύο χρόνια στις ΗΠΑ.

Η Κολομβία θα ψάξει τη νίκη που θα της δώσει ώθηση εν όψει Μουντιάλ, απέναντι στην Κόστα Ρίκα που βρίσκεται σε φάση ανασύνταξης. Η νίκη των γηπεδούχων με χαμηλό σκορ αποτελεί ένα εφικτό ενδεχόμενο.

926. ΝΟΡΒΗΓΙΑ - ΣΟΥΗΔΙΑ Χ 3,70

931. ΚΟΛΟΜΒΙΑ - ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ 1&U 2,5 3,30