Λουτσέσκου για Οζντόεφ και Τσάλοβ: «Τους σέβομαι αλλά ο ΠΑΟΚ αποφασίζει»

Για το μέλλον των Μαγκομέντ Οζντόεφ και Φιόντορ Τσάλοβ ρωτήθηκε από τα ΜΜΕ της Ρωσίας ο Ραζβάν Λουτσέσκου, υπογραμμίζοντας πως η τελική απόφαση ανήκει στον ΠΑΟΚ.

Αρκετές ανοιχτές υποθέσεις έχει ο ΠΑΟΚ με φόντο την επόμενη ημέρα, με τα ΜΜΕ της Ρωσίας να εστιάζουν στις περιπτώσεις των συμπατριωτών τους και συγκεκριμένα του Οζντόεφ και του Τσάλοβ. Ο μεν πρώτος βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τους Θεσσαλονικείς για ανανέωση της συνεργασίας τους, ωστόσο, δεν έχει βρεθεί ακόμη η χρυσή τομή στη χρονική διάρκεια ενώ ο δεύτερος θα επιστρέψει από το δανεισμό του στην Τουρκία.

Ο Ρουμάνος τεχνικός, ερωτηθείς από τον Ρώσο ανταποκριτή, Βλάντισλαβ Σαπίρο, για το μέλλον των δύο ποδοσφαιριστών, σημείωσε πως η τελική απόφαση ανήκει στον ΠΑΟΚ. Για τον Μαγκόμεντ Οζντόεφ, ο προπονητής του Δικεφάλου ήταν ιδιαίτερα «θερμός» στα σχόλιά του, τονίζοντας ότι πρόκειται για έναν από τους πιο σημαντικούς ποδοσφαιριστές του ρόστερ τα τελευταία χρόνια.

«Εμπιστεύομαι τον Οζντόεφ και τον Τσάλοβ. Είναι και οι δύο ποδοσφαιριστές υψηλού επιπέδου. Ο Μαγκομέντ αγωνίζεται σε εξαιρετικό επίπεδο τα τελευταία τρία χρόνια, αποτελεί σημαντικό κομμάτι της ομάδας και συγκαταλέγεται στους ηγέτες των αποδυτηρίων», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Λουτσέσκου.

Αντίστοιχα για τον Τσάλοβ, τόνισε πως: «Ο Φιόντορ έχει τεράστιες δυνατότητες και πολύ σημαντικά χαρακτηριστικά ως επιθετικός. Δυστυχώς, εξακολουθεί να προσαρμόζεται στο ελληνικό ποδόσφαιρο, το οποίο είναι ιδιαίτερα απαιτητικό και διαφορετικό από όσα είχε συνηθίσει μέχρι τώρα.

Αναφορικά με το μέλλον τους, αυτό είναι ένα θέμα που θα αποφασίσει ο σύλλογος. Από την πλευρά μου έχω μεγάλο σεβασμό και για τους δύο ποδοσφαιριστές και βασίζομαι σε αυτούς», τόνισε χαρακτηριστικά.