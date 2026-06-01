Ιράκ: Η 26μελής αποστολή του Άρνολντ για το Μουντιάλ

Η αποστολή του Ιράκ, που βρεθεί σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου, μετά από 40 χρόνια.

Ο προπονητής του Ιράκ, Γκράχαμ Άρνολντ, ανακοίνωσε (1/6) την τελική του 26μελή αποστολή για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 (11/6-19/7), βασιζόμενος σε μεγάλο βαθμό στους παίκτες που αγωνίστηκαν και εξασφάλισαν την πρόκριση μέσω των διηπειρωτικών playoffs.

Ο έμπειρος επιθετικός Αϊμέν Χουσεΐν αναμένεται να ηγηθεί της ιρακινής επίθεσης που περιλαμβάνει επίσης τον Άλι Αλ-Χαμάντι της Ίπσουιτς και τους ταλαντούχους νεαρούς Άλι Τζάσιμ και Γιουσέφ Αμίν.

Εκτός επιλογών είναι ο αμυντικός της Νταντί, Ντάριο Ναάμο, μετά την πρόσφατη αλλαγή της αθλητικής του εθνικότητας, έχοντας εκπροσωπήσει τη Φινλανδία σε διεθνές επίπεδο νέων.

Το Ιράκ επιστρέφει στην παγκόσμια διοργάνωση για πρώτη φορά μετά από 40 χρόνια, αφού νίκησε τη Βολιβία με 2-1 τον Απρίλιο και εξασφάλισε την τελευταία θέση στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Είναι στον 9ο όμιλο μαζί με τη Γαλλία, τη Σενεγάλη και τη Νορβηγία.

