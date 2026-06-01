Ανέλαβε επίσημα τη Λιλ ο Ντάβιντε Αντσελότι

Νέος προπονητής της Λιλ είναι και επίσημα ο Ντάβιντε Αντσελότι, υπογράφοντας συμβόλαιο δύο ετών. Ο γιος του Κάρλος θα προπονήσει ομάδα για δεύτερη φορά, αλλά πλέον η δουλειά είναι πιο δύσκολη, καθώς ο γαλλικός σύλλογος έχει υψηλούς στόχους.
Ο Ντάβιντε Αντσελότι ήταν βοηθός του πατέρα του στην εθνική Βραζιλίας, ενώ βρισκόταν στο πλευρό και στην πλειοψηφία των ομάδων που είχε προπονήσει ο Κάρλο και πλέον είναι έτοιμος να... γράψει τη δική του στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.
𝑫𝒂𝒗𝒊𝒅𝒆 𝑨𝒏𝒄𝒆𝒍𝒐𝒕𝒕𝒊 𝒆𝒔𝒕 𝒍𝒆 𝒏𝒐𝒖𝒗𝒆𝒍 𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂𝒊̂𝒏𝒆𝒖𝒓 𝒅𝒖 𝑳𝑶𝑺𝑪 🆕🇮🇹— LOSC (@losclive) June 1, 2026
Le LOSC annonce aujourd’hui la nomination de Davide Ancelotti comme entraîneur de l’équipe première. Le technicien italien, passé par les plus grands clubs et sélections du monde,… pic.twitter.com/OPDiyyr5XO