Ανέλαβε επίσημα τη Λιλ ο Ντάβιντε Αντσελότι

Το τιμόνι της Λιλ ανέλαβε ο γιος του Κάρλο Αντσελότι, Ντάβιντε.

Νέος προπονητής της Λιλ είναι και επίσημα ο Ντάβιντε Αντσελότι, υπογράφοντας συμβόλαιο δύο ετών. Ο γιος του Κάρλος θα προπονήσει ομάδα για δεύτερη φορά, αλλά πλέον η δουλειά είναι πιο δύσκολη, καθώς ο γαλλικός σύλλογος έχει υψηλούς στόχους.

Ο Ντάβιντε Αντσελότι ήταν βοηθός του πατέρα του στην εθνική Βραζιλίας, ενώ βρισκόταν στο πλευρό και στην πλειοψηφία των ομάδων που είχε προπονήσει ο Κάρλο και πλέον είναι έτοιμος να... γράψει τη δική του στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

