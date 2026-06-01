Επίσημο: Στην Ρεάλ Μαδρίτης ο Σισοκό (pic)

Η Ρεάλ Μαδρίτης ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του Μαντί Σισοκό ενόψει των play-offs της ACB.

Η Ρεάλ Μαδρίτης έχει μπροστά της τα play-offs της ACB και έτσι αποφάσισσε να προσθέσει βάθος στην θέση «5», λόγω των πολλών τραυματισμών που αντιμετωπίζει.

Η «Βασίλισσα» κατέληξε στην περίπτωση του Μαντί Σισοκό, με την Τριέστε να επιβεβαιώνει την μεταγραφή χθες (31/5). Την Δευτέρα (1/6), η ισπανική ομάδα ανακοίνωσε την απόκτηση του 25χρονου μέχρι το φινάλε της φετινή σεζόν.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η Ρεάλ Μαδρίτης έφτασε σε συμφωνία με τον Μαντί Σισοκό, σέντερ από την Τριέστε, και ο παίκτης θα παραμείνει στον σύλλογό μας μέχρι το τέλος της σεζόν, μέχρι τις 30 Ιουνίου 2026».