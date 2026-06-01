«Ατομικό για τον Ρόμπινσον και προστατευτικό στο χέρι ενόψει των τελικών του ΝΒΑ»

Ο Μάικ Μπράουν μίλησε για την κατάσταση του Μίτσελ Ρόμπινσον ενόψει του Game 1 των τελικών του ΝΒΑ.

Ο προπονητής των Νιου Γιορκ Νικς, Μάικ Μπράουν, μίλησε στους δημοσιογράφους ενόψει των τελικών του ΝΒΑ και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στον Μίτσελ Ρόμπινσον.

Σύμφωνα με τον Ίαν Μπέγκλεϊ, ο Μπράουν τόνισε πως ο 28χρονος σέντερ του ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα και ότι ακόμα φοράει προστατευτικό στο χέρι του.

Έτσι, η συμμετοχή του στο Game 1 παραμένει αβέβαιη, με τον ίδιο να κάνει ό,τι μπορεί για να προλάβει να αγωνιστεί. Μέχρι τώρα στα play-offs ο Ρόμπινσον μετράει 5,3 πόντους και 5,5 ριμπάουντ σε 14,2 λεπτά στο παρκέ.