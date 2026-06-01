Τίτλοι τέλους για Μίλνερ: Αποχωρεί μετά από 24 σεζόν στην Premier League

Ο Τζέιμς Μίλνερ ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την ενεργό δράση σε ηλικία 40 ετών.

Τέλος σε μια λαμπρή καριέρα αποφάσισε να βάλει ο Τζέιμς Μίλνερ, ανακοινώνοντας την αποχώρησή του από την ενεργό δράση. 40 ετών πλέον παίζει από τα 16 του στην Premier League, φτάνοντας τους 658 αγώνες στο πρωτάθλημα.

Κατά τη διάρκεια της μυθικής του καριέρας, κατέκτησε δύο φορές την Premier League με τη Μάντσεστερ Σίτι, καθώς και το Champions League με τη Λίβερπουλ, με την οποία επίσης πανηγύρισε και ένα πρωτάθλημα.

Παεάλληλα, κατέγραψε 61 συμμετοχές με την εθνική ομάδα της Αγγλίας και έπαιξε για τις Λιντς, Σουίντον, Νιουκάστλ και Άστον Βίλα, προτού ολοκληρώσει την καριέρα του στην Μπράιτον, την τελευταία τριετία.

Αναλυτικά το μήνυμα του Μίλνερ:

«Μετά από 24 σεζόν στην Premier League, αισθάνομαι ότι είναι η σωστή στιγμή να βάλω τέλος στην ποδοσφαιρική μου καριέρα.

Από το ντεμπούτο μου στη Λιντς Γιουνάιτεντ, την ομάδα που υποστήριζα μεγαλώνοντας, σε ηλικία 16 ετών και όντας ο νεότερος σκόρερ στην ιστορία της Premier League, δεν θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ το ταξίδι που θα ακολουθούσεμ, μέχρι το σημείο να μην μπορώ να σηκώσω το πόδι μου πέρσι και στη συνέχεια να επιστρέψω και να βοηθήσω τη Μπράιτον να προκριθεί στην Ευρώπη για δεύτερη φορά στην ιστορία της, στα 40 μου.

Το γεγονός ότι αγωνίστηκα για τις Νιουκάστλ, Άστον Βίλα, Μάντσεστερ Σίτι, Λίβερπουλ και Μπράιτον -και δεν ξεχνώ τον σύντομο αλλά αξέχαστο μήνα στη Στόουκ- ήταν τεράστια τιμή. Κάθε σύλλογος έπαιξε σημαντικό ρόλο στη ζωή και την καριέρα μου και θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι ήταν μέρος αυτού του ταξιδιού: ιδιοκτήτες, προσωπικό, προπονητές, συμπαίκτες και φιλάθλους που με στήριξαν.

Είχα την τύχη να ζήσω αξέχαστες στιγμές, από μάχες για παραμονή μέχρι κατακτήσεις τίτλων, συμμετοχές στην Ευρώπη και παρουσίες με την εθνική Αγγλίας σε δύο Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα και δύο Παγκόσμια Κύπελλα. Όμως πάνω απ’ όλα, αυτό που θα κρατήσω είναι οι άνθρωποι και οι φιλίες που έκανα μέσα στο ποδόσφαιρο.

Στους φιλάθλους, ευχαριστώ. Σε όσους με στήριξαν σε κάθε βήμα, η ενθάρρυνσή σας σήμαινε πολύ περισσότερα απ’ όσα μπορείτε να φανταστείτε. Και σε όσους μου έκαναν τη ζωή δύσκολη, ευχαριστώ επίσης, κι εσείς παίξατε τον ρόλο σας στο να γίνει αυτό το ταξίδι αξέχαστο και να με διαμορφώσετε ως παίκτη και άνθρωπο.

Στην οικογένειά μου, ευχαριστώ για κάθε θυσία, κάθε χιλιόμετρο που διανύσατε και κάθε στιγμή στήριξης. Τίποτα από όλα αυτά δεν θα ήταν δυνατό χωρίς εσάς.

Φεύγω από το ποδόσφαιρο με τεράστια υπερηφάνεια, ευγνωμοσύνη και αναμνήσεις που θα με συνοδεύουν για όλη μου τη ζωή. Το ποδόσφαιρο μου έδωσε πολύ περισσότερα απ’ όσα θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ και θα είμαι πάντα ευγνώμων για τις ευκαιρίες που μου πρόσφερε.

Ευχαριστώ όλους όσοι υπήρξαν μέρος αυτού του ταξιδιού».