Πουπέ για την αποχώρησή του από την Βιλερμπάν: «Κάθε ιστορία φτάνει στο τέλος της»

Ο Πιερίκ Πουπέ επιβεβαίωσε πως θα αποχωρήσει από την Βιλερμπάν μετά από πέντε χρόνια.

Η Βιλερμπάν αποκλείστηκε από το γαλλικό πρωτάθλημα, καθώς ηττήθηκε δύο φορές από την Σολέ.

Μιλώντας στο «Le Progres» ο 41χρονος κόουτς μίλησε για τα πέντε χρόνια που πέρασε στον σύλλογο και τόνισε πως ήρθε η ώρα να κλείσει αυτός ο κύκλος.

«Δεν είχα κάποια επαγγελματική προσδοκία αρχικά. Βρέθηκα να μανατζάρω ένα γκρουπ παικτών στην Ευρωλίγκα, και αυτό επιτάχυνε την εξέλιξή μου και την εμπειρία μου.

Κάθε ιστορία φτάνει στο τέλος της. Μπόρεσα να περάσω πέντε χρόνια στην Βιλερμπάν. Υπάρχουν κύκλοι διαφορετικής διάρκειας και, στον κόσμο της Euroleague, αυτό είναι κάτι θετικό. Ίσως ήταν απλώς η κατάλληλη στιγμή.

Αυτή την στιγμή, θέλω και χρειάζομαι ένα διάλειμμα. Το τι θα κάνω στην συνέχεια θα εξαρτηθεί από τις ευκαιρίες, σε μία αγορά που είναι αργή σε ευρωπαϊκό επίπεδο και κλειστή σε γαλλικό επίπεδο» ανέφερε.