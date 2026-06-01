Ίρβινγκ: «Είμαι κοντά στο 100%»

Ο Κάιρι Ίρβινγκ ανέφερε πως βρίσκεται κοντά στο 100% μετά την ρήξη χιαστού που υπέστη.

Ο Κάιρι Ίρβινγκ έμεινε εκτός όλη τη φετινή σεζόν, καθώς πέρσι υπέστη ρήξη χιαστού. Όσο αγωνίστηκε πέρσι, ήταν τρομερός για τους «Μαβς», μετρώντας 24,8 πόντους, 4,9 ριμπάουντ και 4,6 ασίστ σε 49 ματς και 36 λεπτά στο παρκέ.

Μιλώντας στο Twitch, ο έμπειρος γκαρντ τόνισε πως βρίσκεται κοντά στο 100% και έτσι όλα δείχνουν πως θα είναι διαθέσιμος από το πρώτο ματς της νέας αγωνιστικής περιόδου.

«Είμαι κοντά στο 100%. Είμαι ευγνώμων που είχα χρόνο να θεραπευτώ πλήρως. Με τον καιρό κουράστηκα κάπως· η καθημερινή δουλειά, η ρουτίνα που ζούσαμε επί χρόνια και οι μικροτραυματισμοί σε όλο το σώμα άφησαν το αποτύπωμά τους. Όμως καταλαβαίνω ότι, καθώς το παιχνίδι επιβραδύνεται για μένα, μαθαίνω πώς να γίνομαι πιο αποτελεσματικός με την μπάλα» ανέφερε.

Θυμίζουμε πως οι Μάβερικς απέκτησαν τον «Uncle Drew» το 2022 από τους Μπρούκλιν Νετς.