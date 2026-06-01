Λέικερς: Προτεραιότητα ο Ριβς και όχι ο Λεμπρόν

Οι Λος Άντζελες Λέικερς έχουν ένα… καυτό καλοκαίρι μπροστά τους και θα πρέπει να πάρουν μεγάλες αποφάσεις. Οι δύο πιο σημαντικές υποθέσεις των «Λιμνανθρώπων» αφορούν τους Όστιν Ριβς και Λεμπρόν Τζέιμς.
Ο οργανισμός θα ήθελε να διατηρήσει και τους δύο παίκτες στο ρόστερ του, ωστόσο θα δώσει προτεραιότητα στην παραμονή του 28χρονου σύμφωνα με τον Γιόβαν Μπούχα.
Ο γνωστός δημοσιογράφος ανέφερε: «Αν το δίλημμα είναι αν θα προτιμούσες να πληρώνεις τον Όστιν 40 εκατομμύρια δολάρια τον χρόνο για τα επόμενα πέντε χρόνια ή τον Λεμπρόν 40 εκατομμύρια δολάρια για έναν χρόνο, τότε θα δώσουν προτεραιότητα στο μακροπρόθεσμο συμβόλαιο. Ο Όστιν είναι μεγαλύτερη προτεραιότητα για τους Λέικερς από ό,τι ο Λεμπρόν. Αυτό είναι απλώς γεγονός».