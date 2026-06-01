Διευκρινίσεις Δούκα μετά τις δηλώσεις περί συνεργασίας με Τσίπρα

Επανήλθε με ανάρτηση ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας μετά τις χθεσινές δηλώσεις του περί συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα, οι οποίες, σύμφωνα με πληροφορίες, έφεραν σε αμηχανία τη Χαριλάου Τρικούπη.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, υπήρξε χθες επικοινωνία από το ΠΑΣΟΚ με την πλευρά του δημάρχου και αναμένονταν διευκρινίσεις σχετικά με την τοποθέτησή του.

Ο κ. Δούκας στη σημερινή ανάρτησή του παραθέτει όλο το απόσπασμα από την επίμαχη συνέντευξη που έδωσε χθες στο Mega και σημειώνει:

«Θέσεις που σταθερά υποστηρίζω:

Σεβασμός στην αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ.

Υποστήριξη της απόφασης του Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, στην οποία υπήρξα και βασικός εισηγητής, για απόρριψη κάθε μορφής και σεναρίου συνεργασίας με τη ΝΔ.

Στήριξη της απόφασης του Συνεδρίου για προοδευτική διακυβέρνηση.

Ας τα κάνουμε πράξη. Δίνοντας τη μάχη των εκλογών για το ΠΑΣΟΚ και ανοίγοντας διαύλους επικοινωνίας με τις προοδευτικές δυνάμεις για προγραμματικές συγκλίσεις.

Αυτός είναι ο δρόμος για την αλλαγή πολιτικών και την Πολιτική Αλλαγή. Παραθέτω σχετικό κομμάτι της πρόσφατης τηλεοπτικής μου παρέμβασης».

