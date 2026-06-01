Με Μοντέρο και Χεζόνια η καλύτερη πεντάδα της ACB (vid)

Η κανονική περίοδο της ACB ολοκληρώθηκε και έγινε γνωστή η καλύτερη πεντάδα της σεζόν. Αυτή αποτελείται από τους Ζαν Μοντέρο (Βαλένθια), Ντέιβιντ ΝτεΤζούλιους (Μούρθια), Μάριο Χεζόνια (Χεζόνια), Τιμοτέ Λουβαβού-Καμπαρό (Μπασκόνια) και Λούκα Μπόζιτς (Γρανάδα).

Ο Μοντέρο είχε 14,2 πόντους, 3,8 ασίστ, 2,6 ριμπάουντ και 16 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης σε 20:30 μετά από 26 ματς. Έκανε την καλύτερή του εμφάνιση απέναντι στην Μάλαγα με 29 πόντους, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 31 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης σε 23:18.

Ο ΝτεΤζούλιος τελείωσε την σεζόν με 17,8 πόντους, 1,7 ριμπάουντ, 4,3 ασίστ και 16,6 PIR σε 25:14 μετά από 34 ματς. Απέναντι στην Ρεάλ Μαδρίτης έκανε την κορυφαία του εμφάνιση με 27 πόντους, 5 ριμπάουντ, 12 ασίστ και 39 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης σε 33:28.

Ο Χεζόνια ολοκλήρωσε την regular season με 17,5 πόντους, 4,9 ριμπάουντ, 1,9 ασίστ και 18,8 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης σε 23:32 στο παρκέ και 28 ματς. Καλύτερή του απόδοση ήταν στο ματς με την Μούρθια, με 4 0 πόντους, 11 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 53 PIR σε 29:40.

Ο Λουβαβού-Καμπαρό μέτρησε 18,7 πόντους, 3,7 ριμπάουντ, 1.8 ασίστ και 17,5 PIR σε 23:07 στο παρκέ μετά από 32 ματς. Κορυφαία του εμφάνιση ήταν στο παιχνίδι με την Μανρέσα, στο οποίο είχε 21 πόντους, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 30 PIR σε 16:35.

Τέλος, ο Μπόζιτς είχε κατά μέσο όρο φέτος 16,2 πόντους, 6,6 ριμπάουντ, 3,1 ασίστ και 24,3 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης σε 34 ματς και 29:10 στο παρκέ. Απέναντι στην Μπασκόνια πέτυχε την καλύτερή του απόδοση με 24 πόντους, 7 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 37 PIR σε 29:15.