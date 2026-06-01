Νορβηγικό combo στο φιλικό με τη Σουηδία

Η αντίστροφη μέτρηση για το Μουντιάλ 2026 συνεχίζεται και το σκανδιναβικό ντέρμπι ανάμεσα σε Νορβηγία και Σουηδία προσφέρει ένα από τα πιο ενδιαφέροντα φιλικά της περιόδου. Οι δύο παραδοσιακές δυνάμεις του βορρά θέλουν να τεστάρουν πρόσωπα και σχήματα, αλλά και να χτίσουν αυτοπεποίθηση λίγο πριν από την έναρξη της κορυφαίας διοργάνωσης.

Η Νορβηγία ολοκλήρωσε εντυπωσιακά την προκριματική της πορεία, τερματίζοντας πρώτη στον όμιλό της με οκτώ νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια και 37 γκολ ενεργητικό. Παρότι δεν κατάφερε να κερδίσει στα δύο τελευταία φιλικά της, η ομάδα του Στάλε Σολμπάκεν παραμένει ιδιαίτερα ισχυρή, ειδικά μπροστά στο κοινό της, όπου μετρά 12 διαδοχικά παιχνίδια χωρίς ήττα.

Η Σουηδία, από την άλλη, έρχεται με θετικό μομέντουμ μετά από δύο συνεχόμενες νίκες και την εξασφάλιση της πρόκρισης στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Η ομάδα του Γκρέιαμ Πότερ δείχνει βελτιωμένη επιθετικά, αλλά συνεχίζει να παρουσιάζει αμυντικές αδυναμίες, καθώς δέχεται γκολ με αρκετή συνέπεια στα πρόσφατα παιχνίδια της.

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 5.40: Νίκη Νορβηγίας & Να σκοράρουν και ι δύο ομάδες

Η προϊστορία των δύο ομάδων είναι τεράστια και γεμάτη ένταση. Σε περισσότερες από 40 μεταξύ τους αναμετρήσεις έχουν καταγραφεί ντέρμπι με γκολ, ανατροπές και ισχυρό ανταγωνισμό. Στα πιο πρόσφατα παιχνίδια, πάντως, το πάνω χέρι το έχει η Νορβηγία, η οποία παραμένει αήττητη στα έξι τελευταία απέναντι στους Σουηδούς, μετρώντας δύο νίκες και τέσσερις ισοπαλίες. Μάλιστα, οι δύο πιο πρόσφατες συναντήσεις τους το 2022 ολοκληρώθηκαν με νίκες των Νορβηγών με 2-1 και 3-2.

Με παίκτες υψηλού επιπέδου και από τις δύο πλευρές και δεδομένο ότι πρόκειται για το τελευταίο στάδιο προετοιμασίας πριν από το Μουντιάλ, όλα δείχνουν ότι το παιχνίδι μπορεί να προσφέρει θέαμα και ρυθμό.

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