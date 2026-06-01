Υπόθεση Πινέδα: Οι δύο παράμετροι που θα κρίνουν την ανανέωση

Οι δύο παράμετροι που θα καθορίσουν το εάν ο Ορμπελίν Πινέδα θα υπογράψει νέο συμβόλαιο με την ΑΕΚ. Το SDNA ανοίγει τον φάκελο του Μεξικανού.

174 συμμετοχές, 20 γκολ, 17 ασίστ, δυο πρωταθλήματα και ένα κύπελλο Ελλάδος. Ο Ορμπελίν Πινέδα, έχει αφήσει ήδη το αποτύπωμα του και θεωρείται δικαίως, ένας από τους κορυφαίους ξένους ever, στην ιστορία της ΑΕΚ. Φέτος, συμπλήρωσε τέσσερα χρόνια με τον Δικέφαλο στο στήθος και το φινάλε της σεζόν τον βρήκε πρωταθλητή και για πολλούς MVP καταγράφοντας συνολικά σε όλες τις διοργανώσεις: 50 συμμετοχές, 5 γκολ και 5 ασίστ.

Οι αριθμοί είναι πράγματι εντυπωσιακοί αλλά στην περίπτωση του Μεξικάνου δεν μπορούν να αποτυπώσουν και να αναδείξουν στο απόλυτο την πολυδιάστατη προσφορά του, το πόσο σημαντικός και το πόσο επιδραστικός ήταν για την ΑΕΚ του Μάρκο Νίκολιτς. Υπό τις οδηγίες του οποίου μάλιστα, κατέρριψε φέτος το προσωπικό ρεκόρ του σε λεπτά συμμετοχής όσον αφορά την τετραετία του στην Ελλλάδα (μέτρησε 3.877' αγωνιστικά λεπτά) παίζοντας non stop κάνοντας τη διαφορά. Η δική του παρουσία στον άξονα και τα δικά του χαρακτηριστικά άλλωστε, έδιναν στην ομάδα μια συγκεκριμένη ταυτότητα και μια διάσταση υπεροχής. Ούτως ή άλλως, μιλάμε για το πιο ολοκληρωμένο χαφ του πρωταθλήματος, τον παίκτη που μπορεί να εξυπηρετήσει καλύτερα από κάθε άλλον τις ανάγκες του ρόλου: box to box παίζοντας σε υψηλό επίπεδο και στις δύο πλευρές του γηπέδου.

Είναι λογικό και επόμενο λοιπόν η ΑΕΚ να θέλει να δέσει τον κορυφαίο παίκτη του πρωταθλήματος . Κάτι που έχει γνωστοποιήσει και στον ίδιο εδώ και καιρό. Ποιοι είναι όμως οι δύο παράμετροι που θα καθορίσουν το εάν ο Ορμπελίν Πινέδα θα υπογράψει νέο συμβόλαιο με την ΑΕΚ; Πρώτα απ' όλα να θυμίσουμε πως ο Μεξικανός δεσμεύεται με συμβόλαιο με την Ένωση μέχρι το καλοκαίρι του 2027. Εάν κάποια ομάδα, όπως για παράδειγμα η Μοντερέι που ακούγεται λόγω Ματίας Αλμέιδα, θελήσει να τον αποκτήσει τότε θα πρέπει να καταβάλει βάσει ρήτρας που ισχύει μόνο για συλλόγους της Αμερικής (Μεξικό, ΗΠΑ κτλ) cash 8εκατ. ευρώ. Προφανώς, για να έχουμε μια τέτοια εξέλιξη, θα πρέπει πρώτα ο ίδιος ο Πινέδα, να έχει δώσει... δείγματα ότι σκέφτεται τον επαναπατρισμό...

Και εδώ, έρχεται να μπει η πρώτη παράμετρος που θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό την ανανέωση του με την ΑΕΚ. Η πρώτη παράμετρος λοιπόν είναι τι έχει ο ίδιος στο μυαλό του σχετικά με το μέλλον του. Αν θεωρεί δηλαδή, ότι με την ολοκλήρωση του συμβολαίου του το επόμενο καλοκαίρι, θα έχει φτάσει η στιγμή να επιστρέψει στο Μεξικό μετά από μια εξαετία στην Ευρώπη βαδίζοντας ο ίδιος από τα 31 στα 32 του. Να τονίσουμε εδώ πως η ΑΕΚ, ακόμα και στο ενδεχόμενο που ο Πινέδα δεν θελήσει να ανανεώσει, με τα τωρινά δεδομένα, δεν πρόκειται να μπει στη διαδικασία να τον πουλήσει με ένα χαμηλότερο ποσό ακόμα κι αν τον χάσει ελεύθερο του χρόνου, θα πρέπει δηλαδή κάποια ομάδα του Μεξικού ή της Αμερικής να καταβάλει τη ρήτρα των 8 εκατ. για να τον πάρει.

Για την ιστορία πάντως να πούμε πως ο Πινέδα προς ώρας δεν έχει δείξει τέτοια δείγματα, να σκέφτεται δηλαδή τον επαναπατρισμό. Ειναι αφοσιωμένος στην ΑΕΚ, βλέπει ως πρόκληση το Champions League και έχει δεθεί με το club, τον κόσμο, τον νέο προπονητή και τον νέο ιδιοκτήτη. Όπως έχει δεθεί αυτός και όλη η οικογένεια του με την χώρα. Αυτό είναι ένα πολύ θετικό σημάδι ότι η σύζυγος και τα παιδάκια του περνάνε όμορφα στην Αθήνα . Οι τελικές αποφάσεις του λοιπόν θα παρθούν σε συννενόηση με την οικογένεια του πιθανότατα μετά το Μουντιάλ για το οποίο ο Ορμπελίν αυτή τη στιγμή κυριολεκτικά ζει και αναπνέει καθώς θεωρεί τεράστια τιμή να εκπροσωπεί τη χώρα του.

Από εκεί και πέρα ένα δεύτερο σκέλος, επίσης σημαντικό σε αυτές τις περιπτώσεις, είναι το οικονομικό. Η ΑΕΚ, είναι αποφασισμένη να προσφέρει ένα νέο συμβόλαιο με αύξηση των απολαβών στον Μεξικανό για να τον επιβραβεύσει και να τον διατηρήσει στο δυναμικό της και αυτό που εκκρεμεί πλέον είναι να δούμε τα οικονομικά θέλω του ίδιου του Ορμπελίν Πινέδα. Αν και υπάρχει αίσθηση, πως σε αυτό το σκέλος οι δύο πλευρές μπορούν να βρουν σημείο επαφής. Επομένως η πρώτη παράμερος μοιάζει και η πιο καθοριστική για τις εξελίξεις αναφορικά με την υπόθεση αυτή, εξελίξεις που θα δρομολογηθούν μετά το Μουντιάλ στο οποίο θα συμμετάσχει ο ποδοσφαιριστής με το Μεξικό.