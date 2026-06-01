Μόρας: Συγκίνηση στο φιλικό μνήμης για τον αδερφό του

Σε μια ιδιαίτερα συγκινητική εκδήλωση, ο Βαγγέλης Μόρας τίμησε για ακόμη μία χρονιά τη μνήμη του αδερφού του Δημήτρη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 2015 έπειτα από γενναία μάχη με τον καρκίνο.

Ο πρώην διεθνής αμυντικός συμμετείχε στο καθιερωμένο φιλικό παιχνίδι που διοργανώνεται κάθε χρόνο προς τιμήν του αδικοχαμένου αδερφού του, διατηρώντας ζωντανό το μήνυμα της μνήμης, της προσφοράς και της αλληλεγγύης.

Στο πλευρό του βρέθηκε και φέτος η Hellas Verona FC, ομάδα με την οποία ο Μόρας συνδέθηκε όσο λίγοι κατά τη διάρκεια της ποδοσφαιρικής του καριέρας και η οποία συνεχίζει να στηρίζει έμπρακτα τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία.

Ο Δημήτρης Μόρας έφυγε από τη ζωή τον Ιούλιο του 2015, με την απώλειά του να αποτελεί σημείο αναφοράς για τον Έλληνα παλαίμαχο ποδοσφαιριστή, ο οποίος από τότε φροντίζει κάθε χρόνο να τιμά τη μνήμη του μέσα από αυτή τη συμβολική και βαθιά ανθρώπινη δράση.

Το ετήσιο φιλικό έχει εξελιχθεί σε έναν θεσμό με ιδιαίτερο συναισθηματικό φορτίο, αποδεικνύοντας πως η μνήμη όσων αγαπάμε παραμένει ζωντανή μέσα από πράξεις που ενώνουν ανθρώπους και μεταφέρουν ισχυρά μηνύματα ζωής.