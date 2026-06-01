Ατζέντης Λεμπρόν: «Αν βγάλεις τον Πίπεν, ο Τζόρνταν θα έχανε όλους τους τελικούς»

Ο ατζέντης του Λεμπρόν Τζέιμς, Ριτς Πολ, σε δηλώσεις του τόνισε πως ο Μάικλ Τζόρνταν θα είχε ρεκόρ 0-6 στους τελικούς αν δεν αγωνιζόταν ο Σκότι Πίπεν.

Ο ατζέντης του Λεμπρόν Τζέιμς, Ριτς Πολ, μιλώντας στο «Game Over» podcast αναφέρθηκε στον Μάικλ Τζόρνταν και στον Σκότι Πίπεν.

Πιο συγκεκριμένα, τόνισε πως αν δεν υπήρχε δίπλα του ο Πίπεν, τότε ο Τζόρνταν θα είχε ρεκόρ 0-6 στους τελικούς. Ακόμη, υπογράμμισε πως ο Πίπεν ήταν ο πιο σημαντικός παίκτης στο ρόστερ των Σικάγο Μπουλς.

«Νομίζω τα δαχτυλίδια του Πίπεν είναι τα ίδια με αυτά του Τζόρνταν. Ήταν ο πιο κρίσιμος παίκτης στην ομάδα. Αν βγάλεις τονΣκότι Πίπεν από την ομάδα, ο Τζόρνταν θα είχε ρεκόρ 0-6» ανέφερε.