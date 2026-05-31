Επίσημο: Παρελθόν από την Τριέστε ο Σισοκό - Κλείνει στην Ρεάλ

Ο Μαντί Σισοκό αποτελεί παρελθόν από την Τριέσε και θα συνεχίσει την καριέρα του στην Ρεάλ Μαδρίτης.

Η Ρεάλ Μαδρίτης έψαξε στην αγορά για έναν σέντερ ενόψει των play-offs της ACB και τελικά κατέληξε στον Μαντί Σισοκό. Σύμφωνα με το «encestando», η «Βασίλισσα» θα τον υπογράψει για έναν μήνα και το πρώτο βήμα για την μεταγραφή ήδη έγινε.

Πιο συγκεκριμένα, η Τριέστε ευχαρίστησε τον παίκτη για τις υπηρεσίες του και ανακοίνωσε πως θα συνεχίσει την καριέρα του στην ισπανική ομάδα.

«Η Τριέστε αποχαιρετά και ευχαριστεί με μεγάλη συγκίνηση τον Μαντί Σισόκο, ο οποίος αποχωρεί από το ρόστερ των “ερυθρόλευκων” για να αγωνιστεί στην κορυφαία κατηγορία της Ισπανίας.

Ο σέντερ της ομάδας δέχθηκε μια πολύ σημαντική πρόταση από τον Σέρχιο Σκαριόλο και την Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Σισόκο θα ενισχύσει την ισπανική ομάδα στα προσεχή play-offs της Liga ACB.

Η Τριέστε εκφράζει την ευγνωμοσύνη της για την προσφορά του παίκτη και του εύχεται κάθε επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας του» αναφέρει η ανακοίνωση μεταξύ άλλων.