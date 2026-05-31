3ο Επιμορφωτικό Σεμινάριο Δικτύου Ακαδημιών ΑΕΚ: Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η δεύτερη ημέρα (pic)

Η δεύτερη ημέρα του επιμορφωτικού σεμιναρίου του Δικτύου Συνεργαζόμενων Ακαδημιών της ΑΕΚ ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Την επιμέλεια του εκπαιδευτικού περιεχομένου και των δύο ημερών είχε το μέλος του τεχνικού επιτελείου του Μάρκο Νίκολιτς, Ηλίας Κυριακίδης.

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η δεύτερη ημέρα του επιμορφωτικού σεμιναρίου του Δικτύου Συνεργαζόμενων Ακαδημιών. Το πρακτικό του σεμιναρίου πραγματοποιήθηκε στο Σεραφείδειο, όπου οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν από κοντά την εφαρμογή της προπονητικής μεθοδολογίας του Δικτύου σε πραγματικές συνθήκες προπόνησης.

Η πρώτη ενότητα αφορούσε τη μεθοδολογία προπόνησης τερματοφυλάκων για τις ηλικιακές κατηγορίες Κ12 έως Κ14. Την παρουσίαση και εφαρμογή της προπόνησης πραγματοποίησε ο υπεύθυνος εκπαίδευσης τερματοφυλάκων της Ακαδημίας της ΠΑΕ ΑΕΚ, Κώστας Καμπόλης, ο οποίος ανέπτυξε βασικές αρχές και πρακτικές κατευθύνσεις που μπορούν να ενσωματωθούν άμεσα στο προπονητικό έργο των Συνεργαζόμενων Ακαδημιών. Στη συγκεκριμένη ενότητα ο κ. Καμπόλης είχε τη συνεργασία του προπονητή τερματοφυλάκων Στέλιου Σκυριώτη. Η δεύτερη πρακτική ενότητα επικεντρώθηκε στη μεθοδολογία προπόνησης της ομάδας Κ14. Στην επίδειξη συμμετείχαν ποδοσφαιριστές της Κ14 της Κεντρικής Ακαδημίας της ΑΕΚ, παρουσία του τεχνικού επιτελείου και του υπευθύνου των ηλικιακών τμημάτων από Κ10-Κ14, Γιώργου Γκούρτσα. Υπεύθυνος για τη διαδικασία ήταν ο προπονητής της Κ14 Νίκος Τζώτζιος.

Ιδιαίτερα ενθαρρυντική ήταν η συμμετοχή και η ανταπόκριση των παρευρισκομένων, καθώς τόσο οι ήδη Συνεργαζόμενες Ακαδημίες όσο και οι υπό ένταξη συνεργάτες του Δικτύου παρακολούθησαν με μεγάλο ενδιαφέρον το σύνολο των εργασιών του διημέρου.

Ο ενθουσιασμός και η ενεργή συμμετοχή τους επιβεβαίωσαν τη δυναμική που αναπτύσσεται γύρω από το Δίκτυο Συνεργαζόμενων Ακαδημιών και τη διάθεση όλων για συνεχή εκπαίδευση και εξέλιξη.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας, οι συμμετέχοντες φιλοξενήθηκαν στους χώρους του εστιατορίου της πρώτης ομάδας της ΑΕΚ, όπου πραγματοποιήθηκαν οι ελεύθερες συζητήσεις και τα προγραμματισμένα διαλείμματα του σεμιναρίου, προσφέροντας σε όλους τη δυνατότητα να ξεκουραστούν, να γευματίσουν και να ανταλλάξουν απόψεις σε ένα ιδιαίτερα φιλόξενο και επαγγελματικό περιβάλλον.

Την επιμέλεια του εκπαιδευτικού περιεχομένου και των δύο ημερών είχε το μέλος του τεχνικού επιτελείου του Μάρκο Νίκολιτς, Ηλίας Κυριακίδης, ενώ ο Υπεύθυνος Οργάνωσης και Διοίκησης του Δικτύου, Λεωνίδας Χατζημηχάλης είχε την ευθύνη για τον συντονισμό και την ομαλή διεξαγωγή του διημέρου.