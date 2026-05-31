Γεωργιάδης για συνθήκες διαβίωσης στην Ελλάδα: «Είσαι πάμφτωχος; Έχεις δίπλα το Φάληρο να κάνεις τζάμπα μπάνιο»

Ο Άδωνις Γεωργιάδης έκρινε τη «γκρίνια» των «φτωχών» ανθρώπων στη χώρα μας, ισχυριζόμενος ότι το καλό κλίμα της Ελλάδας θα έπρεπε να είναι αρκετό για να κάνει τους πολίτες ευτυχισμένους.

Συγκεκριμένα, μιλώντας σε διαδικτυακό podcast, ο υπουργός Υγείας συνέκρινε τις συνθήκες που επικρατούν στην Ελλάδα με εκείνες άλλων χωρών στην Ευρώπη, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «στη Σουηδία, μια πανέμορφη χώρα, έχει καταχνιά, βροχή, κρύο. Τι να τα κάνουν τα λεφτά; Ας τα έχουν. Να τα βράσουν. Και είσαι στην Ελλάδα εδώ και βρίσκεις ήλιο. Πάμφτωχος να είσαι, ανοίγεις το παράθυρο στην Ελλάδα και είναι χαρά Θεού».

Στο απόσπασμα του podcast με τον Μάνο Πίντζη, που απομόνωσε το Mega, ο υπουργός Υγείας, φέρεται να υποστηρίζει ότι, παρά τα προβλήματα διαβίωσης στη χώρα, ο ήλιος και το κλίμα που επικρατεί είναι αρκετά για να κάνουν κάποιον που βρίσκεται στα όρια της χώρας ευτυχισμένο.

«Εμείς έχουμε τη φοβερή τύχη να βλέπουμε και να αντικρίζουμε αυτό το στολίδι. Να είμαστε το ένα τρισεκατομμύριο στο σύμπαν. Και αρχίζουμε και κλαιγόμαστε. ''Δε μου αρέσει το ένα, δε μου αρέσει το άλλο''. Βρε αντε...» ανέφερε ο υπουργός Υγείας.

«Είσαι στην Ελλάδα, είσαι σε αυτή τη χώρα. Εγώ σου λέω είσαι πάμφτωχος. Είσαι αυτό που λες στα όρια της φτώχειας στην Ελλάδα. Και είσαι στην Αθήνα και έχεις δίπλα σου το Φάληρο να πας να κάνεις μπάνιο στη θάλασσα τσάμπα. Να μπεις στο νοσοκομείο τσάμπα και άλλα. Και είσαι όλη την ημέρα και λες ''Πόσο βυθισμένος είμαι;' Πόσο χάλια είναι η Ελλάδα. Πόσο δε μου αρέσει το ΕΣΥ. Πόσο χάλια είναι το άλλο''», συνέχισε.

Πηγή: ethnos.gr