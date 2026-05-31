Καθάρισε και βλέπει κούπα ο Ζβέρεφ!

Ο Σάσα Ζβέρεφ ξεπέρασε χωρίς απώλειες το εμπόδιο του Γέσπερ ντε Γιονγκ στο Παρίσι και έκανε ένα ακόμα βήμα προς τον πρώτο major τίτλο του!

Ο 29χρονος Γερμανός υπέταξε τον 26χρονο Ολλανδό (Νο.106) με 7-6(3), 6-4, 6-1 σε 2 ώρες και 14 λεπτά και πέρασε στα προημιτελικά του Roland Garros για όγδοη φορά.

Χωρίς αμφιβολία, είναι το καλύτερό του σλαμ και είχε παίξει και στον τελικό του 2024, όπου είχε ηττηθεί από τον Κάρλος Αλκαράθ.

Τώρα θα βρει μπροστά του έναν άλλο Ισπανό, που Κάρλος δεν είναι, όμως έχει μαγέψει το Παρίσι στο ντεμπούτο του στο Roland Garros. Ο λόγος, φυσικά, για τον Ράφα Χόδαρ!

Έτσι όπως έχει αδειάσει το ταμπλό, ο Ζβέρεφ φαίνεται να έχει μοναδική ευκαιρία να κερδίσει τον σπουδαιότερο τίτλο στην καριέρα του και θεωρητικά είναι το μεγάλο φαβορί.

Δεν είναι ο μόνος, βέβαια, που βλέπει τη διοργάνωση ως μεγάλη ευκαιρία και μένει να δούμε στις 7 Ιουνίου ποιος τελικά θα είναι ο νέος πρωταθλητής Grand Slam στο Παρίσι!