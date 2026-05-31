Πέθανε ο άνδρας που έζησε τρία χρόνια με το ήπαρ της Έμμας - Το συγκινητικό μήνυμα της μητέρας της

Έφυγε από τη ζωή ο άνδρας που έζησε τρία χρόνια με το ήπαρ της Έμμας Καρυωτάκη, της φοιτήτριας που έχασε τη ζωή της το 2022 στη Θεσσαλονίκη, όταν ο ανεύθυνος 26χρονος οδηγός την παρέσυρε με το αυτοκίνητό του και την παράτησε αιμόφυρτη.

Η μητέρα της Έμμας αποχαιρέτησε τον «κ. Γιάννη» που πήρε ζωή από το ήπαρ της κόρης της, με ένα πολύ συγκινητικό μήνυμα, γράφοντας χαρακτηριστικά πως «θα σε περιμένει και μια άγνωστη αλλά γνωστή ψυχή να σε προϋπαντήσει».

Η γενναία οικογένεια που χάρισε απλόχερα τη ζωή

Η 21χρονη τότε κοπέλα η οποία άφησε την τελευταία της πνοή στις 27/11/2022 στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου στο οποίο νοσηλευόταν στη ΜΕΘ μετά από σειρά χειρουργικών επεμβάσεων, κυρίως στο κεφάλι, έδωσε ζωή σε πολλούς συνανθρώπους της.

Η οικογένειά της πήρε τη γενναία απόφαση και δώρισε τα όργανα της νεαρής φοιτήτριας παραδίδοντας μαθήματα ανθρωπιάς.

Ένας από τους δότες ήταν ο κ. Γιάννης ο οποίος έλαβε το ήπαρ της νεαρής Χανιώτισσας, ο οποίος τώρα, τρία χρόνια μετά, έφυγε και εκείνος από τη ζωή.

Η μητέρα της Έμμας, κ.Κέλλυ Καμπάκη θέλησε να τον αποχαιρετήσει με ένα τρυφερό και συγκινητικό μήνυμα. Η κ.Καμπάκη δεν δημοσιοποίησε τα πλήρη στοιχεία του ανθρώπου που έλαβε το ήπαρ της Έμμας Καρυωτάκη όμως αναδημοσίευσε το ευχαριστήριο μήνυμα το οποίο της είχε στείλει εκείνος μετά τη δωρεά.

Η Έμμα Καρυωτάκη, η οποία έφυγε από τη ζωή τόσο νωρίς, έδωσε ζωή σε συνολικά επτά ανθρώπους μέσα από τη δωρεά οργάνων.

Η ανάρτηση της Κέλλυς Καμπάκη

«Σήμερα είναι μια μέρα πόνου... Σήμερα αποχαιρετώ έναν Άνθρωπο που μπορεί να μην πρόλαβα να τον αγκαλιάσω ποτέ και να κλάψω στην αγκαλιά του, μπορεί να τον γνώριζα λίγο και μόνο από το τηλέφωνο, είχε όμως πάνω του κάτι δικό μου, κάτι πολύτιμο και αυτό τον έκανε ξεχωριστό... τον έκανε οικογένεια!

Καλό ταξίδι στο φως αγαπημένε μου κύριε Γιάννη… εκεί εκτός από τους αγαπημένους σου θα σε περιμένει και μια άγνωστη αλλά γνωστή ψυχή να σε προϋπαντήσει.

Εύχομαι μέσα από την καρδιά μου καλή δύναμη στην οικογένεια του, στα παιδιά του που με τόσο κόπο μεγάλωσε σχεδόν μόνος του και στη μανούλα του!»

