Η Ζαλγκίρις Κάουνας δεν αντιμετώπισε κάποιο πρόβλημα απέναντι στην Λιετκαμπέλις. Με το τελικό 103-93 έκανε το 3-0 στην σειρά των ημιτελικών και έτσι πέρασε στους τελικούς του λιθουανικού πρωταθλήματος.

Για τους νικητές ο Τουμπέλις είχε 20 πόντους, 10 ριμπάουντ και 3 ασίστ, με τον Ράιτ να προσθέτει 25 πόντους και 5 ριμπάουντ. Από την άλλη, ξεχώρισε ο Κουλαμάε με 22 πόντους, 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ, με τον Ντανουσεβίτσιους να τελειώνει το ματς με 15 πόντους, 6 ριμπάουντ και 1 ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 29-27, 56-47, 75-68, 103-93