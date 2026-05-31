Παναθηναϊκός: Θα προβληθεί στο Globalsat GOLD VIP Lounge του «T-Center» ο πρώτος τελικός (pic)

Ο πρώτος τελικός της Stoiximan GBL ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό AKTOR θα προβληθεί στο Globalsat GOLD VIP Lounge του «Telekom Center Athens».

Παναθηναϊκός AKTOR και Ολυμπιακός θα κοντραριστούν στους τελικούς της Stoiximan Greek Basketball League, αφού απέκλεισαν ΠΑΟΚ και ΑΕΚ αντίστοιχα στα ημιτελικά.

Ο πρώτος τελικός θα διεξαχθεί στο ΣΕΦ αλλά θα προβληθεί και από το Globalsat GOLD VIP Lounge του «Telekom Center Athens».

Αναλυτικά η ανακοίνωση του «τριφυλλιού»:

«𝑨𝒘𝒂𝒚 𝑮𝒂𝒎𝒆𝒔 𝑽𝒊𝒑 𝑪𝒍𝒖𝒃

Ζήστε τον πρώτο τελικό της Stoiximan GBL απέναντι στον Ολυμπιακό (03/06, 21:00) από το Globalsat GOLD VIP Lounge του Telekom Center Athens!

Παρακολουθήστε την αναμέτρηση από το «σπίτι» μας και απολαύστε μια ξεχωριστή εμπειρία.

Μη χάσετε επίσης την ευκαιρία να προμηθευτείτε τα επίσημα προϊόντα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR από το VIP PAOSHOP spot που λειτουργεί στον χώρο.

Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας αποκλειστικά μέσω του CLUB 1908: http://4gcaz.app.link/tickets

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο [email protected]».

