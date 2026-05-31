Επίσημο: Αποχωρεί από τη Λίβερπουλ ο Κονατέ!

Μετά από 5 γεμάτα χρόνια στο Άνφιλντ, ο Γάλλος κεντρικός αμυντικός αποφάσισε να φύγει από τους κόκκινους!

Τέλος εποχής για τον Ιμπραΐμα Κονατέ, ο οποίος μετά από 5 γεμάτα χρόνια και 186 συμμετοχές με τους κόκκινους αποφάσισε να αποχωρήσει από την Λίβερπουλ.

Οι δύο πλευρές δεν κατάφεραν να φτάσουν σε συμφωνία για νέο συμβόλαιο, κάτι που έφερε το επίσημο διαζύγιο για τις δύο πλευρές.

Ο 27χρονος κεντρικός αμυντικός αποφάσισε να βγει ως ελεύθερος στην αγορά και ήδη η Μπάγερν Μονάχου μοιάζει το φαβορί για την απόκτησή του..