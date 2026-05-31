Επίσημο: Αποχωρεί από τη Λίβερπουλ ο Κονατέ!

Τέλος εποχής για τον Ιμπραΐμα Κονατέ, ο οποίος μετά από 5 γεμάτα χρόνια και 186 συμμετοχές με τους κόκκινους αποφάσισε να αποχωρήσει από την Λίβερπουλ.
Οι δύο πλευρές δεν κατάφεραν να φτάσουν σε συμφωνία για νέο συμβόλαιο, κάτι που έφερε το επίσημο διαζύγιο για τις δύο πλευρές.
Ο 27χρονος κεντρικός αμυντικός αποφάσισε να βγει ως ελεύθερος στην αγορά και ήδη η Μπάγερν Μονάχου μοιάζει το φαβορί για την απόκτησή του..
Liverpool FC can confirm Ibrahima Konate is set to leave the club upon the expiry of his contract this summer.— Liverpool FC (@LFC) May 31, 2026
Konate will depart with our gratitude and appreciation for the contribution he made and everyone at the club wishes him the best for the future.