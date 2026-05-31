«Ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται για τον Γκουίντο Ροντρίγκες της Βαλένθια» (pic)

Δημοσίευμα από την Τουρκία και τον δημοσιογράφο Εκρέμ Κονούρ κάνει λόγο για ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για την περίπτωση του 32χρονου Αργεντινού χαφ της Βαλένθια, Γκουίντο Ροντρίγκες.

Είναι διεθνής με την εθνική Αργεντινής, έχοντας 30 συμμετοχές και ένα τέρμα με την ομάδα της χώρας του, ενώ, ήταν μέλος της «αλμπισελέστε» και στην κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2022 στο Κατάρ!



Ο Ροντρίγκες αγωνίστηκε στο πρώτο μισό της σεζόν στην Γουέστ Χαμ και στο πρωτάθλημα της Premier League, προτού μετακομίσει ως ελεύθερος στη Βαλένθια τον περασμένο Γενάρη. Ο 32χρονος άσος έμεινε ελεύθερος και αναζητά πλέον την νέα του ομάδα.

Η Βιγιαρεάλ ενδιαφέρεται για την περίπτωση του, όπως και ο Ολυμπιακός που θέλει να ενισχυθεί στην μεσαία του γραμμή.



Με τη φανέλα της Βαλένθια με 17 συμμετοχές και τέσσερα τέρματα στο εξάμηνο που αγωνίστηκε στην La Liga.