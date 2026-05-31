Γιορτάζει και η Άρσεναλ παρά την απώλεια του Champions League (vids)

Η παρέλαση των «Κανονιέρηδων» διεξήχθη κανονικά σήμερα (31/5), έστω με την κούπα της Premier League, ένας τίτλος που στο Νησί μπορεί να σημαίνει πολλά παραπάνω από έναν διεθνή...

Η Άρσεναλ ολοκλήρωσε την πιο πετυχημένη σεζόν της 20ετίας! Η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα κατέκτησε την Premier League μετά από 22 χρόνια και ύστερα από 20 βρέθηκε στον τελικό του Champions League, χάνοντας το τρόπαιο αν και αήττητη σε όλη τη διοργάνωση!

Το Λονδίνο θυμίζει... μεθυσμένη πολιτεία και μετά από πολύ καιρό «βάφτηκε» κόκκινο, καθώς η Τσέλσι αριθμούσε πέντε πρωταθλήματα μετά το 2005, αλλά και δυο Champions League (2012, 2021) και δυο Europa League (2013, 2019), έχοντας ξεκάθαρα τα ηνία. 

Δείτε στιγμές από την παρέλαση της Αρσεναλ για το 14o πρωτάθλημα Αγγλίας:

