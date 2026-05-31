Κυριαρχία Παρί Σεν Ζερμέν και στην καλύτερη ενδεκάδα!

Με πέντε παίκτες της back-2-back πρωταθλήτριας Ευρώπης και εκπροσώπους των Άρσεναλ, Μπάγερν Μονάχου και Ατλέτικο Μαδρίτης η κορυφαία ενδεκάδα στο Champions League.

Στις εκπλήξεις, η παρουσία του Μάρκος Γιορέντε της Ατλέτικο Μαδρίτης στο δεξί άκρο της άμυνας και η... τραγική ειρωνεία ότι ο μοιραίος του τελικού στα πέναλτι, Γκάμπριελ Μαγκαλιάες, βρίσκεται στους κορυφαίους της σεζόν. Εκτός ενδεκάδας ο Αρντά Γκιουλέρ της Ρεάλ Μαδρίτης παρότι αναδείχθηκε ο παίκτης αποκάλυψη, όμως οι «Μερένχες» αποκλείστηκαν στα προημιτελικά της διοργάνωσης από την Μπάγερν.

Αναλυτικά, οι κορυφαίοι της περιόδου 2025-2026:

Τερματοφύλακας: Ράγια (Άρσεναλ)

Αμυντικοί: Γιορέντε (Ατλέτικο), Μαρκίνιος (Παρί), Γκάμπριελ (Άρσεναλ), Μέντες (Παρί)

Μέσοι: Ράις (Άρσεναλ), Βιτίνια (Παρί), Ολίσε (Μπάγερν), Κβαρατσχέλια (Παρί)

Επιθετικοί: Κέιν (Μπάγερν), Ντεμπελέ (Παρί)