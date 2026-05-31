Hellenic Train: Ταλαιπωρία για τους επιβάτες του Προαστιακού λόγω φωτιάς στον Ασπρόπυργο

Ταλαιπωρία υπέστησαν το απόγευμα της Κυριακής (31/5) οι επιβάτες του Προαστιακού, καθώς φωτιά που εκδηλώθηκε κοντά στη σιδηροδρομική γραμμή στην περιοχή του Ασπροπύργου προκάλεσε διακοπή της ηλεκτροδότησης και της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας στο τμήμα Άνω Λιόσια - Λουτρόπυργος.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train, κατόπιν εντολής της Πυροσβεστικής και του ΟΣΕ, η ηλεκτροδότηση διεκόπη στις 17:49, με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθούν οι αμαξοστοιχίες και να προκληθούν καθυστερήσεις στα δρομολόγια.

Ειδικότερα, η αμαξοστοιχία 1324 (Πειραιάς - Κιάτο) παρέμεινε στον σταθμό των Άνω Λιοσίων, ενώ η αμαξοστοιχία 1325 (Κιάτο - Πειραιάς) παρέμεινε στον σταθμό της Νέας Περάμου.

Η Hellenic Train ανέφερε ότι το προσωπικό της βρισκόταν καθ’ όλη τη διάρκεια κοντά στους επιβάτες, παρέχοντας συνεχή ενημέρωση, ενώ ήταν σε διαρκή επικοινωνία με τον Διαχειριστή Υποδομής και τις αρμόδιες αρχές για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, στις 18:30 αποκαταστάθηκε η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Άνω Λιόσια – Λουτρόπυργος.

Η αμαξοστοιχία 1324 αναχώρησε από τον σταθμό των Άνω Λιοσίων με καθυστέρηση 39 λεπτών, ενώ η αμαξοστοιχία 1325 αναχώρησε από τον σταθμό της Νέας Περάμου με καθυστέρηση 28 λεπτών.

Πηγή: cnn.gr