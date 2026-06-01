MVP στην ACB ο Χεζόνια (vid)

Ο Μάριο Χεζόνια αναδείχθηκε ο κορυφαίος παίκτης της ACB για τη σεζόν 2025-26.

Ο Μάριο Χεζόνια πραγματοποίησε μία τρομερή σεζόν φέτος στην ACB. Ο αστέρας της Ρεάλ Μαδρίτης ήταν στην κορυφαία πεντάδα του πρωταθλήματος και όπως έγινε γνωστό είναι και ο MVP της λίγκας.

Ο Κροάτης κέρδισε την ψηφοφορία των media (35,5) και των παικτών, (30) ενώ ήταν δεύτερος σε αυτή των προπονητών (24) και του κόσμου (14). Έτσι, συγκέντρωσε 103,5 πόντους, αφήνοντας δεύτερο στην σχετική λίστα τον Ζαν Μοντέρο με 74,5 και τρίτο τον Ντέιβιντ ΝτεΤζούλιους με 73,3.

Ο Κροάτης αναδείχθηκε φέτος τρεις φορές παίκτης της αγωνιστικής (απέναντι στην Μπαρτσελόνα, την Μάλαγα και την Μούρθια). Μάλιστα, απέναντι στην Μούρθια έκανε και μία ιστορική εμφάνιση με 40 πόντους, 11 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 53 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης. Έτσι, έγινε ο πρώτος παίκτης τα τελευταία 20 χρόνια με PIR 50+, ενώ έγινε ο τέταρτος που το πετυχαίνει αυτό τον αιώνα, μετά τους Λουίς Σκόλα, Πίτε Μίκιαλ και Σίλβεν Λάντεσμπεργκ. Επιπλέν, αυτή είναι και η καλύτερη εμφάνιση από παίκτη της «Βασίλισσας» τον 21ο αιώνα.

Κατά μέσο όρο είχε 18,8 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης, το καλύτερο PIR του MVP τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Ακόμη, είχε 17,5 πόντους, 4,9 ριμπάουντ και 1,9 ασίστ σε 23:32 στο παρκέ σε 28 ματς.

