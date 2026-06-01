Χάμες: «Ο Κορμπεράν ήρθε σε μια κομβική στιγμή και μου έδωσε κίνητρο»

Σε συνέντευξή του ο Χάμες Ροντρίγκες μίλησε με τα καλύτερα λόγια για την σχέση του με τον Κάρλος Κορμπεράν κατά την διάρκεια της θητείας του στον Ολυμπιακό.

Αναλυτικά όσα είπε ο Κολομβιανός άσος:

«Δεν με γνώριζε, ήταν η πρώτη μου προπόνηση, αλλά ήρθε σε μια πολύ κομβική στιγμή για μένα.

Όταν πήγα στην Ελλάδα, προπονητής ήταν ο Κορμπεράν και σε μια συζήτηση που μου έμεινε έντονα, μου είπε: “Πρέπει να μπαίνεις στο γήπεδο και να σκέφτεσαι τα παιδιά σου. Υπάρχει μεγαλύτερο κίνητρο από αυτό; Πρέπει να παίζεις για εκείνα, γιατί είναι αυτά που υποφέρουν περισσότερο και θέλουν πραγματικά να σου πάνε όλα καλά.

Δεν με γνώριζε, ήταν η πρώτη μου προπόνηση, αλλά ήρθε την κατάλληλη στιγμή. Γι’ αυτό και στο τελευταίο Copa America ήμουν ευτυχισμένος, γιατί η Σάλο (η κόρη μου) ήταν μαζί μου. Ο Σάμου (ο γιος μου) ήταν ακόμα πολύ μικρός, αλλά εκείνη το έζησε σαν ένας ακόμη φίλαθλος».