Παγώνης στο SDNA: «Αυτή είναι η συμβουλή που μου έδωσε ο Τζόκοβιτς»

Ο Ραφαήλ Παγώνης πέρασε ένα αξέχαστο τριήμερο στο Παρίσι: είδε live Tζόκοβιτς Σίνερ, Σάκκαρη, Τσιτσιπά, προπονήθηκε δίπλα στους καλύτερους τενίστες στον κόσμο και το... κερασάκι στην τούρτα ήταν οι δηλώσεις του Νόλε για εκείνον! ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ.

Μιλώντας στο SDNA σε μια βόλτα εγκαταστάσεις του Roland Garros, o 14χρονος τενίστας παραδέχτηκε ότι ήθελε να δει το βίντεο για να πιστέψει ότι ο Νόλε τον αποθέωσε δημόσια!

Περιγράφει πώς είναι να σε βοηθάει ο θρυλικός Σέρβος και αποκάλυψε ποια ήταν η καλύτερη συμβουλή που του έδωσε πριν από λίγες μέρες στην Αθήνα.

Δεν διστάζει να αναφέρει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει παίζοντας πλέον με μεγαλύτερα παιδιά, όμως είναι έτοιμος να δουλέψει για να πετύχει τον μεγάλο του στόχο για την επόμενη σεζόν!

«Ήταν απίστευτη εμπειρία να βλέπω τον Τζόκοβιτς από κοντά», είπε με ενθουσιασμό ο νεαρός παίκτης για την παρουσία του στο Chatrier, ως καλεσμένος του Νόβακ. «Με το που μπαίνεις στο γήπεδο νιώθεις αυτή την αύρα, δεν το περίμενα ότι θα ένιωθα έτσι. Δεν ήθελα να βγω από το γήπεδο! Άλλο να βλέπεις τένις από την τηλεόραση και άλλο από εδώ. Νιώθεις τον κόσμο, την ατμόσφαιρα, όλα. Όταν ήμουν 6 ετών είχα έρθει εδώ, αλλά δεν το θυμόμουν καθόλου. Έχω παρακολουθήσει από κοντά την εθνική στο Davis Cup, αλλά δεν είχα βρεθεί ποτέ σε τέτοιο γήπεδο».

Ο Ραφαήλ υποστήριξε, μάλιστα, ότι η εμπειρία στη γαλλική πρωτεύουσα... του ανοίγει την όρεξη για το μέλλον. «Πιστεύω ότι όποιος και να έρθει να δει εδώ αγώνες, να κάνει προπονήσεις με τους παίκτες, θα θέλει να κάνει κάτι παραπάνω. Κι εγώ τώρα έχω μεγαλύτερο κίνητρο να δουλέψω και μια μέρα ελπίζω να παίζω κι εγώ εδώ!».

«Νόμιζα ότι μου έκανε πλάκα ο μπαμπάς μου»

Τον ρωτήσαμε στη συνέχεια τι άνθρωπος είναι ο Νόλε. «Ως άτομο είναι πάρα πολύ απλός. Η πρώτη φορά που τον είδα ήταν ένα σοκ για εμένα, γιατί σου μιλάει ο Τζόκοβιτς των 24 Grand Slams! Εκείνη τη στιγμή, τον περασμένο Δεκέμβριο που προπονηθήκαμε, ήμουν σοκαρισμένος, αλλά μετά καταλαβαίνεις ότι είναι ένας κανονικός άνθρωπος και προσπαθεί, όπως όλοι οι άλλοι. Όταν σου μιλάει για το τένις, μιλάει πάρα πολύ απλά και μπορεί να τον καταλαβαίνει όλος ο κόσμος. Αλλά έτσι όπως τα λέει, είναι σα να στα λέει ο Θεός τα πράγματα αυτά»!

Ποια είναι η καλύτερη συμβουλή που του έχει δώσει; «Μου λέει να συνεχίσω να δουλεύω σκληρά και αν δουλεύω σκληρά, μου είπε μία μέρα μπορώ να φτάσω στο επίπεδό τους. Μου το είπε πριν λίγες μέρες, όταν έκανε προπόνηση με τον Σερούντολο στην Αθήνα».

Λίγη ώρα μετά την εκπληκτική εμπειρία στο Chatrier, ήρθε η συνέντευξη τύπου του Νόλε και η αναφορά του στον Ράφα: «Ένιωσα πάρα πολύ χαρούμενος με αυτά που είπε. Νόμιζα ότι μου έκανε πλάκα ο μπαμπάς μου, δεν τον πίστευα. Όταν είδα το βίντεο, σίγουρα έμεινα για λίγο!»

Ο Νόλε δίνει tips ως φίλος, αλλά ο Ράφα θα ήθελε στο μέλλον να τον συμβουλεύει ως προπονητής του! «Ναι, σίγουρα, αλλά να δούμε πότε θα σταματήσει! Εγώ νομίζω το 2028, μετά τους Ολυμπιακούς».

«Να παίξω του χρόνου σε junior Grand Slam»

Στη συνέχεια ο Ράφα αναφέρθηκε στα αγωνιστικά του. «Τώρα παίζω περισσότερο κάτω των 18, ITF. Είναι δύσκολο να μπεις σε αυτό το mode, το καινούργιο. Όλοι είναι πιο ψηλοί από εσένα, πιο δυνατοί. Πρέπει να παίζεις πολύ έξυπνα για να έχεις κάποια ευκαιρία, να έχεις πολύ δυνατό σερβίς, γιατί τώρα το σερβίς παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Σιγά-σιγά αρχίζει και είναι όπως στους μεγάλους, δηλαδή δεν γίνονται πολλά breaks. Οπότε όταν κάνεις αυτό το break, εκεί είναι που δίνεις κάτι παραπάνω. Αλλά ναι, είναι πολύ δύσκολο από τα 14άρια, να πας στα 18άρια, ακόμα και στα 16άρια, γιατί τώρα όλοι ξέρουν να παίζουν τένις. Δεν τα παρατάει κανένας».

Για να ανταποκριθεί στις προκλήσεις, έχει ανεβάσει τον πήχη και δουλεύει ακόμα πιο σκληρά. «Κάνω 3,5-4 ώρες την ημέρα προπόνηση και 1-1,5 ώρα fitness. Κάνω έξι φορές την εβδομάδα, οπότε είναι full στόχος να δουλεύω πιο επαγγελματικά! Τώρα η βάση μου είναι στην Ολλανδία και πού και πού πάω στην Ελλάδα για να δω και την οικογένειά μου».

Και ποιοι είναι οι άμεσοι στόχοι του; «Ο στόχος μου είναι να μπω φέτος Top 200 στην ITF. Θα ήθελα να παίξω ένα junior Grand Slam του χρόνου, να ζήσω αυτή την εμπειρία. Έπαιξα στο Wimbledon πέρυσι, αλλά θα είναι ωραίο να παίξω και στο κάτω των 18. Αυτός είναι ο στόχος, αλλά... δουλειά. Δουλειά!».

«Είναι φανερό ότι θέλει να μας βοηθήσει»

Ο Βασίλης Παγώνης, πατέρας του Ράφα, συνόδεψε τον γιο του στην... περιπέτεια του Roland Garros και μίλησε με λόγια θαυμασμού για τον Τζόκοβιτς: «Για να πω την αλήθεια, πάντα ήμουν φαν του Ναδάλ, μεγάλωσα βλέποντας Ναδάλ. Όμως, μόλις αποσύρθηκε ο Ράφα, μόλις αποσύρθηκε και ο Φέντερερ, εκτίμησα παραπάνω τον Τζόκοβιτς ως άνθρωπο. Έδειξε πόσο αγαπάει το τένις και πόσο παλεύει. Και πιστεύω ότι μέσα του έφυγε ένα μεγάλο κομμάτι, μόλις έφυγαν αυτοί οι δύο. Εκείνος συνεχίζει και αυτό είναι ακόμα πιο δύσκολο».

Τώρα που είχε και την τύχη να τον γνωρίσει, η εκτίμηση έγινε ακόμα μεγαλύτερη. «Τον έζησα τώρα από κοντά, τον βλέπω σχεδόν καθημερινά στο κλαμπ όταν είναι στην Αθήνα, και καταλαβαίνω πόσο καλός άνθρωπος είναι, συνεννοήσιμος. Είναι φανερό ότι θέλει να βοηθήσει, να μας μιλήσει, προσπαθεί να πει κάποιες λέξεις στα ελληνικά. Δηλαδή, του αρέσει η κουλτούρα, του αρέσει η Ελλάδα. Και το εκτιμώ πάρα πολύ. Φυσικά, τα λόγια του στη συνέντευξη τύπου είναι πολύ τιμητικά. Και μιλάει ένας άνθρωπος που όχι μόνο έχει πάρει τα 24 Grand Slams, αλλά έχει ζήσει τα πάντα στο tour. Προπονητές, γονείς, τα πάντα».

Προσπαθεί, πάντως, να κρατήσει προσγειωμένο τον γιο του. «Θέλω να το πω και στον Ράφα για να το καταλάβει. Ταλέντα έχουν υπάρξει πάρα πολλά και ο Τζόκοβιτς έχει δει άπειρα ταλέντα. Αυτό που εκτίμησε σε εκείνον είναι η ενέργειά του, που είναι αφοσιωμένος σε αυτό που κάνει. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό και ότι γελάει στο γήπεδο, το είπε και ο Νόλε. Οι παίκτες που έχουν αυτή την εμπειρία μπορούν και καταλαβαίνουν. Και θα του πω ότι πρέπει να συνεχίσει να κάνει αυτό το πράγμα. Με το ταλέντο φτάνεις σε ένα σημείο. Μετά το θέμα είναι πόσο αφοσιωμένος είσαι».