Παναιτωλικός για Οικονόμου: «Άφησε το αποτύπωμα του με το ήθος και την ποιότητα του»

Ο Παναιτωλικός πενθεί για τον τραγικό χαμό του πρώην ποδοσφαιριστή της ομάδας, Μάριου Οικονόμου, ο οποίος έχασε την ζωή του μετά από τροχαίο δυστύχημα στα Ιωάννινα.

Η ανακοίνωση του Παναιτωλικού:

«Η οικογένεια του Παναιτωλικού εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη της για την αδόκητη απώλεια του Μάριου Οικονόμου. Ενός ποδοσφαιριστή με σπουδαία καριέρα στη χώρα μας και στην Ευρώπη, η οποία ολοκληρώθηκε πριν δύο σεζόν στην ομάδα μας. Ενός νέου ανθρώπου, που άφησε το δικό του αποτύπωμα με το ήθος και την ποιότητά του.

Η προσφορά και η παρουσία του θα παραμείνουν ανεξίτηλες στη μνήμη όλων όσοι τον γνώρισαν και συνεργάστηκαν μαζί του. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του».