Στην αποστολή του Ιράν για το Μουντιάλ ο Ταρέμι

Ο επιθετικός του Ολυμπιακού βρίσκεται ανάμεσα στα ονόματα της αποστολής του Ιράν που θα ταξιδέψουν για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, το οποίο θα λάβει χώρα στις ΗΠΑ, στον Καναδά και στο Μεξικό.

Ο Ταρέμι αποτελεί σημαντικό μέλος της χώρας του και είναι ένας από τους πιο έμπειρους ποδοσφαιριστές της ιρανικής αποστολής, ενώ μαζί τους στους κληθέντες βρίσκεται και ο άλλοτε μπακ της ΑΕΚ, Μιλάν Μοχαμαντί, όπως και ο πρώην αμυντικός των Πανιώνιου, Ολυμπιακού και ΑΕΚ, Εχσάν Χατζισαφί, ο οποίος αγωνίζεται πλέον στο Ιράν με τη φανέλα της Σεπαχάν.

Η αποστολή του Ιράν για το Μουντιάλ:

Τερματοφύλακες: Αλιρεζά Μπεϊρανβάντ (Τρακτόρ), Χοσεΐν Χοσεϊνί (Σεπαχάν), Παγιάμ Νιαζμάντ (Περσέπολις).

Αμυντικοί: Ντανιάλ Εϊρί (Μαλαβάν), Εχσάν Χατζισαφί (Σεπαχάν), Σάλεχ Χαρντανί (Εστεγκλάλ), Χοσεΐν Κανανί (Περσέπολις), Σοτζά Χαλιλζαντέχ (Τρακτόρ), Μιλάντ Μοχαμαντί (Περσέπολις), Αλί Νεμάτι (Φουλάντ) και Ραμίν Ρεζαεϊάν (Φουλάντ)

Μέσοι: Ρουζμπέχ Τσεσμί (Εστεγκλάλ), Σαΐντ Εζατολαχί (Σαμπάμπ Αλ Αχλί), Μεχντί Γκαεντί, Σαμάν Γκοντός (Κάλμπα), Μοχαμάντ Γκορμπανί (Αλ Ουάχντα), Αλιρεζά Τζαχανμπάκς (Ντέντερ), Μοχαμάντ Μοχέμπι (Ροστόφ), Αμίρ Μοχαμάντ Ραζάγκ Νία (Εστεγκλάλ), Μεχντί Τοραμπί (Τρακτόρ), Άρια Γιουσεφί (Σεπαχάν).

Επιθετικοί: Αλί Αλιπούρ (Περσέπολις), Ντένις Νταργκαχί (Σταντάρ Λιέγης), Αμίρ Χοσεΐν Χοσεϊνζαντέχ (Τρακτόρ), Σαχριγιάρ Μογκανλού (Κάλμπα) και Μεχντί Ταρεμί (Ολυμπιακός).