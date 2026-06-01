Σοκάρει ο απολογισμός των πανηγυρισμών στην Γαλλία: Ένας νεκρός, δύο σε κρίσιμη κατάσταση, 890 συλλήψεις!

Ο Γάλλος Υπουργός Εσωτερικών έδωσε στην δημοσιότητα τα αδιανόητα στοιχεία που ακολούθησαν την κατάκτηση του Champions League από την Παρί Ζερμέν.

Σοκαριστικά είναι τα επίσημα στοιχεία, που έδωσε στη δημοσιότητα, ο Γάλλος Υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νούνιες, για τα έκτροπα που σημειώθηκαν σε κάθε σημείο της χώρας μετά την κατάκτηση του Champions League από την Παρί Σεν Ζερμέν.

Ο οδηγός μιας μοτοσυκλέτας έχασε την ζωή του, όταν το όχημα του ανετράπη και εκείνος τραυματίστηκε θανάσιμα από την πρόσκρουση στο οδόστρωμα.

Ένας 17χρονος βρίσκεται σε κώμα, αφού βρέθηκε μαχαιρωμένος και δίνει μάχη για να κρατηθεί στην ζωή ενός ένας ακόμα οπαδός της Παρί Σεν Ζερμέν υπέστη καρδιακή προσβολή (η ιατρική πρόβλεψη δεν αφήνει πολλές ελπίδες), όταν έπεσε στα νερά του Σηκουάνα για να πανηγυρίσει.

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, η γαλλική αστυνομία έκανε συνολικά 890 συλλήψεις σε κάθε σημείο της χώρας, περίπου 45% περισσότερες από τους περσινούς πανηγυρισμούς.

Περισσότερες από 300 (οι 87 αφορούν ανήλικους) έγιναν στην περιοχή της γαλλικής πρωτεύουσας, ενώ έχουν αναφερθεί συνολικά 178 τραυματισμοί αστυνομικών και οργάνων της τάξης, που δέχθηκαν σφοδρές και κάποιες φορές οργανωμένες επιθέσεις.