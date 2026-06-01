Μαχαιρώματα και συλλήψεις στη φιέστα της Άρσεναλ

Η μεγάλη γιορτή της Άρσεναλ για την κατάκτηση της Premier League αμαυρώθηκε από σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν μετά το τέλος της παρέλασης στο βόρειο Λονδίνο.

Παρότι αμέτρητοι φίλοι των «Κανονιέρηδων» κατέκλυσαν τους δρόμους για να πανηγυρίσουν το πρώτο πρωτάθλημα της ομάδας μετά από 22 χρόνια, η βραδιά έκλεισε με βίαια περιστατικά, αφού έξι άνθρωποι δέχθηκαν επιθέσεις με μαχαίρι και πραγματοποιήθηκαν συνολικά 24 συλλήψεις.

Το πιο σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 20:30 στην περιοχή του Hornsey Road, όπου ένας άνδρας περίπου 20 ετών τραυματίστηκε σοβαρά από μαχαιριά και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση. Σύμφωνα με την αστυνομία, η κατάσταση της υγείας του σταθεροποιήθηκε αργότερα.

Μεταξύ των 24 συλλήψεων περιλαμβάνονται:

-10 άτομα για επιθέσεις εναντίον αστυνομικών,

-3 για υποθέσεις σεξουαλικής επίθεσης,

-1 για βαριά σωματική βλάβη,

- καθώς και αρκετές ακόμη συλλήψεις για διατάραξη της τάξης.

Δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, με τον έναν να φέρει τραύμα από αιχμηρό αντικείμενο στο χέρι και τον άλλο από αντικείμενα που εκτοξεύθηκαν προς τις δυνάμεις ασφαλείας.

Παράλληλα, η πυροσβεστική του Λονδίνου αναγκάστηκε να επέμβει δεκάδες φορές κατά τη διάρκεια της ημέρας, διασώζοντας 75 οπαδούς που είχαν ανέβει σε στέγες και άλλες επικίνδυνες κατασκευές για να παρακολουθήσουν την παρέλαση.