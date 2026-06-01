Sport: «Σοβαρό το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για Κρίστενσεν λόγω Νίστρουπ»

Ισπανικό δημοσίευμα δίνει συνέχεια στην υπόθεση Κρίστενσεν για τον Παναθηναϊκό, κάνοντας λόγο για σοβαρό ενδιαφέρον του «Τριφυλλιού» για τον Δανό στόπερ.

Ο Παναθηναϊκός θα ψάξει δεδομένα για ενίσχυση στο κέντρο της άμυνας και ο Εκρέμ Κονούρ έφερε στο προσκήνιο το όνομα του Αντρέας Κρίστενσεν, ο οποίος πιθανότατα θα αποχωρήσει από την Μπαρτσελόνα αλλά δεδομένα θα προσεγγίσει το ενδιαφέρον αρκετών ευρωπαϊκών ομάδων.

Ο Δανός αμυντικός έχει στα χέρια του πρόταση ανανέωσης, αλλά με μειωμένες αποδοχές, ενώ βρίσκεται στο στόχαστρο συλλόγων όπως είναι η Ίντερ, αλλά και οι Άρσεναλ και Τότεναμ. Η «Sport» ωστόσο βάζει στο... παιχνίδι και τους «πράσινους», κάνοντας λόγο για έντονο ενδιαφέρον λόγω της παρουσίας του Γιάκομπ Νίστρουπ στον πάγκο.

Το σίγουρο είναι πως ακόμα και εάν ο Κρίστενσεν απορρίψει την προοπτική της παραμονής του στο Καμπ Νου, ο Παναθηναϊκός θα έχει πολύ ισχυρό ανταγωνισμό στην προσπάθειά του να αποκτήσει τον ποδοσφαιριστή.

Απόσπασμα από το δημοσίευμα:

«Τις τελευταίες ημέρες, πάντως, εμφανίστηκε ακόμη ένας υποψήφιος προορισμός, αρκετά πιο ιδιαίτερος. Στην Ελλάδα γίνεται λόγος για σοβαρό ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για τον ποδοσφαιριστή της Μπαρτσελόνα. Οι «πράσινοι» φέρονται να εξετάζουν με ιδιαίτερη θέρμη την περίπτωσή του, καθώς το αγωνιστικό του προφίλ αρέσει πολύ στη διοίκηση και κυρίως στον νέο προπονητή της ομάδας.

Ο Γιάκομπ Νίστρουπ θα αναλάβει τα ηνία του Παναθηναϊκού τη νέα σεζόν μετά την αποχώρηση του Ράφα Μπενίτεθ. Ο πρώην τεχνικός της Κοπεγχάγης υπέγραψε με το «Τριφύλλι» στα τέλη Μαΐου και γνωρίζει πολύ καλά τον συμπατριώτη του. Μάλιστα, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Ελλάδα, ο Νίστρουπ αποτελεί τον βασικό υποστηρικτή της προσπάθειας για την απόκτηση του Κρίστενσεν και το σημαντικότερο «όπλο» για να τον πείσει να μετακομίσει στην Αθήνα.

Ο Παναθηναϊκός γνωρίζει ότι πρόκειται για μια ιδιαίτερα δύσκολη υπόθεση, ακόμη κι αν ο Δανός μείνει ελεύθερος σε περίπτωση που απορρίψει την πρόταση ανανέωσης της Μπαρτσελόνα. Οι προτάσεις από την Αγγλία και την Ιταλία είναι ιδιαίτερα ελκυστικές και του προσφέρουν τη δυνατότητα να παραμείνει στο υψηλότερο επίπεδο. Παρ’ όλα αυτά, οι «πράσινοι» διαθέτουν την οικονομική δυνατότητα να διεκδικήσουν τις πιθανότητές τους. Στα 30 του χρόνια και χωρίς προσεχές Παγκόσμιο Κύπελλο που θα μπορούσε να αυξήσει περαιτέρω την αξία του, ο Κρίστενσεν καλείται να σταθμίσει προσεκτικά ποια επιλογή εξυπηρετεί καλύτερα τα συμφέροντά του».