ΠΑΟΚ: Ανανέωσε και συνεχίζει για τέταρτη χρονιά η Νόιχαους

Την επέκταση του συμβολαίου της Ντάνι Νόιχαους για άλλη μια σεζόν ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα ο ΠΑΟΚ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Δικεφάλου:

«Ο ΠΑΟΚ, και το τμήμα Ποδοσφαίρου γυναικών, ΠΑΟΚ Morris, ανακοινώνουν την ανανέωση συνεργασίας με την αθλήτρια, Ντάνι Νόιχαους, για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027.

Η Βραζιλιάνα τερματοφύλακας, γεννημένη το 1993 και με ύψος 180cm, συνεχίζει για τέταρτη χρονιά στα «ασπρόμαυρα», ύστερα από την μυθική σεζόν με την κατάκτηση του νταμπλ και την έξοδο στο UEFA Women’s Champions League, στην οποία συνέβαλλε τα μέγιστα, κρατώντας ανέπαφη την εστία της στα 22(!) από τα 26 παιχνίδια, δεχόμενη μόλις τέσσερα γκολ».

Η ίδια δήλωσε στην επίσημη ιστοσελίδα του συλλόγου, acpaok.gr:

«Νιώθω μεγάλη χαρά και ευγνωμοσύνη που ανανέωσα την συνεργασία μου με τον ΠΑΟΚ. Μετά από μία αξέχαστη σεζόν, κερδίζοντας το νταμπλ, είμαι περήφανη που συνεχίζω αυτό το ταξίδι σ’ ένα τόσο ξεχωριστό σωματείο όπως είναι ο ΠΑΟΚ. Είμαι ενθουσιασμένη για τις νέες δοκιμασίες που έρχονται, και έχω τεράστιο κίνητρο ώστε να υπερασπίζομαι αυτό το σήμα και να δίνω τον καλύτερο μου αυτό. Ας συνεχίσουμε να γράφουμε ιστορία όλοι μαζί».