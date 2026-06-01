Τιμωρήθηκε για σεξιστικό σχόλιο ο Βαγέχο

Η γαλλική ομοσπονδία αποφάσισε επέβαλε πρόστιμο ύψους 65.000 ευρώ στον Αδόλφο Ντανιέλ Βαγιέχο για το σεξιστικό σχόλιο που έκανε για τη διαιτητή μετά το ματς του με τον Μοΐς Κουαμέ στον δεύτερο γύρο του Roland Garros.

Συγκεκριμένα, ο Βαγιέχο είπε πως η Βραζιλιάνα Άνα Καρβάλιο δεν μπόρεσε να επιβληθεί στο «ανήσυχο» κοινό.

«Νομίζω ότι τέτοιου είδους αγώνες θα έπρεπε να διαιτητεύονται από άνδρα», είπε ο Παραγουανός στο Clay. «Είναι πολύ δύσκολο για μια γυναίκα να το κάνει αυτό επειδή το πλήθος είναι πολύ ενοχλητικό και χρειάζεται πολύ θάρρος για να πας κόντρα στο πλήθος. Ήξερα ότι το πλήθος θα ήταν έτσι. Δεν με έβλαψε, μόνο τον ενίσχυσε».

Όταν, μάλιστα, ρωτήθηκε αν προτιμάει άνδρες διαιτητές σε τέτοια ματς, εκείνος απάντησε καταφατικά.

Σήμερα, λοιπόν, η Αμελί Μορεσμό, διευθύντρια του Roland Garros, επιβεβαίωσε σε briefing με τους δημοσιογράφους ότι έπεσε «καμπάνα» στον Βαγέχο:

«Επιβλήθηκε οικονομική ποινή ύψους περίπου 65.000 ευρώ, σχεδόν το μισό από τα χρηματικά του έπαθλα. Για εμάς η κατάσταση είναι ξεκάθαρη: τέτοιου είδους σχόλια είναι απαράδεκτα. Και για το τουρνουά και για την ομοσπονδία».