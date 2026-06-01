Απόστολος Οικονόμου: «Θετικό πρόσημο στα φιλικά»

Ο ομοσπονδιακός προπονητής της Εθνικής Γυναικών, Απόστολος Οικονόμου, έκανε τον απολογισμό της προετοιμασίας και αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετώπισε η ομάδα, αλλά και στους στόχους ενόψει της πρεμιέρας.

Αναλυτικά όσα είπε ο Απόστολος Οικονόμου:

«Γενικά η προετοιμασία δεν κύλησε όπως θα θέλαμε. Είχαμε κάποια προβλήματα τραυματισμών και επιβαρύνσεων από αθλήτριες που προέρχονταν από μία ιδιαίτερα απαιτητική σεζόν με τις ομάδες τους. Έπρεπε να διαχειριστούμε αυτή την κατάσταση και γι’ αυτό στα τρία φιλικά μοιράσαμε τον χρόνο συμμετοχής.

Στόχος μας ήταν αφενός οι αθλήτριες να βρουν αγωνιστικό ρυθμό και αφετέρου να αποκτήσουμε συνοχή ως ομάδα. Θεωρώ ότι το πρόσωπο που δείξαμε ήταν θετικό και ότι παρουσιάσαμε προσωπικότητα μέσα στο γήπεδο. Αυτό ήταν κάτι που ήθελα να δω. Δεν με ενδιέφερε τόσο το αποτέλεσμα, όσο η σοβαρότητα που δείξαμε και η αγωνιστική ταυτότητα που προσπαθούμε να χτίσουμε.

Έπρεπε να γίνει σωστή διαχείριση του χρόνου συμμετοχής, καθώς αρκετές αθλήτριες δεν βρίσκονταν ακόμη στο 100% των δυνατοτήτων τους. Από εκεί και πέρα, όλες οι αθλήτριες και το τεχνικό επιτελείο κάνουμε μεγάλη προσπάθεια και συνεχίζουμε τη δουλειά με χαμηλά το κεφάλι.

Η Κροατία είναι ίσως ο πιο δύσκολος αντίπαλος από τις έξι ομάδες που θα αντιμετωπίσουμε στη διοργάνωση και γι’ αυτό είναι πολύ σημαντικό να παρουσιαστούμε έτοιμοι από την πρεμιέρα».