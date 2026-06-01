Στην Ελλάδα για τον Παναθηναϊκό ο Νίστρουπ

Ο Γιάκομπ Νίστρουπ έφτασε στην Ελλάδα και είναι έτοιμος να... σηκώσει μανίκια, με τον σχεδιασμό της ομάδας να βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ο Παναθηναϊκός επέλεξε να πορευτεί για την επόμενη -τουλάχιστον- διετία με τον Γιάκομπ Νίστρουπ στον πάγκο του, αφού ο 39χρονος Δανός τεχνικός συγκεντρώνει τα στοιχεία που ήθελαν οι «πράσινοι» και διαθέτει το κατάλληλο προφίλ για να αναλάβει τα ηνία της ομάδας.

Πλέον το «Τριφύλλι» καλείται να τρέξει άμεσα τον μεταγραφικό του σχεδιασμό, αφού ξεκινάει από νωρίς τις υποχρεώσεις του με την συμμετοχή στον 2ο προκριματικό γύρο του Conference League, δίχως να έχει μάλιστα περιθώρια για αποτυχία.

Σήμερα το μεσημέρι λοιπόν, ο Νίστρουπ έφτασε στην χώρα μας και είναι έτοιμος να... σηκώσει μανίκια, αφού τα επόμενα 24ωρα τον περιμένει αρκετή δουλειά, σε συνεργασία και με τους υπόλοιπους ανθρώπους του συλλόγου που θα πάρουν τις αποφάσεις για το ρόστερ.

Σε πρώτη φάση, ο Δανός τεχνικός θα συζητήσει από κοντά με τους Γιάννη Αλαφούζο και Στέφανο Κοτσόλη τόσο για το θέμα του σχεδιασμού, όσο και για λειτουργικά ζητήματα (πχ το πού θα μείνει), ενώ μετά από τρεις ημέρες θα αποχωρήσει, για να επιστρέψει στην συνέχεια για την παρουσίασή του και την μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα.