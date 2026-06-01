Ενεργοποίησε την οψιόν του Γένσεν η Μπρέντφορντ (pic)

Το «Τριφύλλι» θέλει να ενισχυθεί στην μεσαία γραμμή ενόψει της επόμενης σεζόν και μια περίπτωση που είχε «παίξει» στο ρεπορτάζ ήταν αυτή του Ματίας Γένσεν, αν και οι δυσκολίες ήταν από την πρώτη στιγμή τεράστιες.
Κι αυτό γιατί ο Δανός χαφ προερχόταν από καλή σεζόν με την Μπρέντφορντ και η αγγλική ομάδα είχε οψιόν επέκτασης για άλλον έναν χρόνο στο συμβόλαιό του. Την οποία φυσικά και ενεργοποίησε, όπως ανακοίνωσε πριν από λίγη ώρα.
Ο 30χρονος άσος λοιπόν θα συνεχίσει να ανήκει στην Μπρέντφορντ και μένει να φανεί εάν θα έχει και ενεργό ρόλο ή αν η συγκεκριμένη κίνηση έγινε προκειμένου να μην αποχωρήσει απλώς ως ελεύθερος, δίχως οικονομικά ανταλλάγματα για την ομάδα του.
Η ενημέρωση της Μπρέντφορντ:
We have exercised the option in the contracts of Josh Dasilva, Rico Henry and Mathias Jensen to extend the long-serving trio’s respective stays until the end of the 2026/27 Premier League campaign ❤️🐝— Brentford FC (@BrentfordFC) June 1, 2026