Ενεργοποίησε την οψιόν του Γένσεν η Μπρέντφορντ (pic)

Η Μπρέντφορντ ενεργοποίησε την οψιόν που υπήρχε στο συμβόλαιο του Ματίας Γένσεν, ο οποίος απασχολεί και τον Παναθηναϊκό.

Το «Τριφύλλι» θέλει να ενισχυθεί στην μεσαία γραμμή ενόψει της επόμενης σεζόν και μια περίπτωση που είχε «παίξει» στο ρεπορτάζ ήταν αυτή του Ματίας Γένσεν, αν και οι δυσκολίες ήταν από την πρώτη στιγμή τεράστιες.

Κι αυτό γιατί ο Δανός χαφ προερχόταν από καλή σεζόν με την Μπρέντφορντ και η αγγλική ομάδα είχε οψιόν επέκτασης για άλλον έναν χρόνο στο συμβόλαιό του. Την οποία φυσικά και ενεργοποίησε, όπως ανακοίνωσε πριν από λίγη ώρα.

Ο 30χρονος άσος λοιπόν θα συνεχίσει να ανήκει στην Μπρέντφορντ και μένει να φανεί εάν θα έχει και ενεργό ρόλο ή αν η συγκεκριμένη κίνηση έγινε προκειμένου να μην αποχωρήσει απλώς ως ελεύθερος, δίχως οικονομικά ανταλλάγματα για την ομάδα του.

