Αποχαιρέτισε τον Οικονόμου η ΕΠΟ: «Ξεχώρισε για το ήθος, τον επαγγελματισμό και το χαμόγελό του»

Το δικό της αντίο στον αδικοχαμένο Μάριο Οικονόμου έστειλε η ΕΠΟ, με την Ομοσπονδία να αναφέρει πως καθ'ολη τη διάρκεια της καριέρας του ξεχώρισε για το ήθος, τον επαγγελματισμό και το χαμόγελό του.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΠΟ:

«Ο εκλιπών ξεχώρισε καθ' όλη τη διάρκεια της ποδοσφαιρικής του διαδρομής όχι μόνο για την παρουσία του στους αγωνιστικούς χώρους, αλλά και για το ήθος, τον επαγγελματισμό και το χαμόγελό του, στοιχεία που του χάρισαν την εκτίμηση και τον σεβασμό συμπαικτών, προπονητών και φιλάθλων.

Ο Μάριος Οικονόμου κατέγραψε έξι συμμετοχές με την Εθνική Ομάδα, ενώ σε συλλογικό επίπεδο αγωνίστηκε σε σημαντικούς συλλόγους της Ελλάδας, της Ιταλίας και της Δανίας, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στο ελληνικό και ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Συγκεκριμένα, σε εγχώριο επίπεδο αγωνίστηκε στον ΠΑΣ Γιάννινα, στην ΑΕΚ και στον Παναιτωλικό και στη Serie A φόρεσε τη φανέλα των Κάλιαρι, Μπολόνια, ΣΠΑΛ, Μπάρι, Σαμπντόρια, ενώ από το 2020 έως το 2022 αγωνίστηκε στη Δανία με τη φανέλα της Κοπεγχάγης.

Καλό σου ταξίδι, Μάριε…»