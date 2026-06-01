Αθλητικός Διευθυντής Κόμο για Πιρόλα: «Δεν υπάρχουν διαπραγματεύσεις με τον Ολυμπιακό σε εξέλιξη»

Ο Αθλητικός Διευθυντής της Κόμο σε συνέντευξη του τόνισε πως αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν διαπραγματεύσεις σε εξέλιξη με τον Ολυμπιακό για τον Λορέντσο Πιρόλα.

Πριν από λίγες ημέρες η ιταλική «Gazzetta dello Sport» έκανε λόγο για ενδιαφέρον της Κόμο για την περίπτωση του Λορέντσο Πιρόλα που αγωνίζεται στον Ολυμπιακό και έχει συμβόλαιο με τους Πειραιώτες μέχρι το 2030.

Σε συνέντευξη του ο Αθλητικός Διευθυντής της Κόμο, Καρλαλμπέρτο Λούντι, τόνισε ότι γνωρίζουν για την περίπτωση του Ιταλού στόπερ των «ερυθρόλευκων» και την ποιότητα του, αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν διαπραγματεύσεις μεταξύ των δυο ομάδων.

«Ο Πιρόλα είναι ένας καλός παίκτης, τον γνωρίζουμε εδώ και καιρό. Αλλά αυτή τη στιγμή, τα ονόματα είναι αρκετά σχετικά. Μπορώ να εκφράσω μια θετική γνώμη από τεχνικής άποψης, αλλά δεν υπάρχουν διαπραγματεύσεις σε εξέλιξη», τόνισε στον ραδιοφωνικό σταθμό «Radio Anch’Io Sport».